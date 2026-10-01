Policías llegaron en una ambulancia a un búnker narco, los sorprendieron con cocaína y pasta base

Tres hombres fueron detenidos en Virrey del Pino, partido de La Matanza, acusados de vender droga desde una construcción abandonada que funcionaba como búnker, en un operativo en el que los efectivos utilizaron una ambulancia para ingresar al barrio sin ser detectados.

La causa fue caratulada como "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de guerra" y quedó bajo la intervención de la UFIJ N° 14 Temática de Estupefacientes del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Matías Folino.

El procedimiento fue realizado por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Sur 3ra. de Virrey del Pino y efectivos de la Policía Departamental, con colaboración de otros grupos operativos, en el marco de una investigación por comercialización de drogas. Para evitar levantar sospechas y llegar hasta el lugar señalado, los policías se trasladaron ocultos dentro de una ambulancia y luego concretaron el allanamiento.

Como resultado del operativo fueron aprehendidos Miguel Ángel Garrido, de 40 años; Joaquín Emiliano Romero, de 22; y Gustavo Ezequiel Franco, de 20. Según la investigación, los tres utilizaban una edificación de material, sin muebles, como punto de almacenamiento y venta de estupefacientes.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 573 envoltorios de marihuana, con un peso total de 380 gramos; 80 envoltorios de pasta base, por 16 gramos; y 120 envoltorios de cocaína, con un peso de 45 gramos. La droga estaba fraccionada en pequeñas dosis, presuntamente preparada para su comercialización.

Además, los policías incautaron 140.000 pesos, dos teléfonos celulares, un revólver calibre .38 que no tenía numeración ni serie y dos municiones.

De acuerdo con las tareas investigativas, el inmueble era utilizado exclusivamente para las maniobras vinculadas con la venta de drogas y se encontraba sin mobiliario. El procedimiento permitió desarticular el punto de comercialización y secuestrar los elementos que, según los investigadores, eran utilizados para la actividad ilícita.