Aixa tenía 20 años, la encontraron ahorcada y semidesnuda, detuvieron a la ex pareja: tenía una perimetral

Alejandro Daniel Sofía, de 26 años, fue detenido este jueves por la tarde en una vivienda ubicada en una zona descampada de Dique Luján, a menos de 200 metros del lugar donde fue hallada asesinada su ex pareja, Aixa Dana Mili, de 20 años.

El procedimiento se concretó luego de una investigación desarrollada por efectivos de la Departamental de Tigre, San Isidro y San Fernando, la Sub DDI de Tigre y la Superintendencia AMBA Norte I, con apoyo tecnológico del Centro de Operaciones Tigre (COT), para localizar a Sofía, quien permanecía prófugo desde el femicidio.

De acuerdo con la investigación, los agentes lograron intervenir el teléfono de uno de los amigos del sospechoso, con quien Sofía habría mantenido contacto mientras permanecía oculto. A partir de esa comunicación, los investigadores obtuvieron información sobre su posible paradero y establecieron que se encontraba escondido en una propiedad de la calle Chaco, en una zona descampada de Dique Luján.

Con los datos obtenidos, los efectivos desplegaron un operativo en el sector y lograron localizar y detener al sospechoso. Sofía quedó a disposición de la Justicia, acusado por el femicidio de Mili, cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada en 12 de Octubre al 800.

Aixa fue hallada por su padre, Antonio, cuando regresó al domicilio donde vivía la joven. El hombre, que trabajaba como sereno, encontró a su hija ahorcada y semidesnuda y constató que no presentaba signos vitales.

"Pensé que iba a estar viva, la quise agarrar y estaba toda fría", relató Antonio en declaraciones televisivas. Desde el comienzo, el padre señaló a Sofía como sospechoso y sostuvo que el hombre había intentado simular un suicidio.

La víctima mantenía una relación con Sofía, quien había permanecido ocho meses detenido por una causa por lesiones y amenazas contra la propia Aixa y recuperó la libertad en julio pasado. Además, la joven había denunciado previamente situaciones de violencia y contaba con una medida perimetral de 300 metros.

"La denuncia ya está hecha, tiene una perimetral de 300 metros. Estoy bien y gracias a Dios, viva", había publicado Aixa en sus redes sociales en diciembre de 2025, en referencia a la situación que atravesaba con su entonces pareja.

Tras el crimen, Sofía había enviado un mensaje a un amigo en el que manifestó que se había "mandado una cagada" y que pensaba quitarse la vida. Los investigadores también incorporaron como elemento de interés un video que el sospechoso publicó como estado de WhatsApp alrededor de las 5 de la madrugada.

"Esto es un saludo para todos, los quiero a todos, a toda la banda, a mis amigos, a mi tía, a mi mamá, a mi viejo, una banda de amistades tengo. Los quiero mucho, cuídense y los voy a estar viendo desde arriba seguro", expresó Sofía en esa grabación. Una cámara fue clave para identificarlo cuando iba en bicicleta.