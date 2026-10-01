Desvalijaron la casa de un jubilado que había fallecido: secuestraron cinco motos

Dos personas fueron aprehendidas y secuestraron cinco motos, teléfonos celulares y marihuana durante cinco allanamientos realizados en Mar del Plata y Coronel Pringles, en el marco de una investigación por un hurto cometido en junio en perjuicio de un adulto mayor fallecido.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Comisaría Primera, con apoyo de personal de distintas dependencias policiales, luego de una serie de tareas investigativas destinadas a establecer la participación de los sospechosos en el hecho.

Como resultado de los operativos fueron aprehendidos un hombre de 50 años y una mujer de 46, quienes quedaron imputados por el delito de hurto calamitoso y fueron puestos a disposición de la Justicia.

Durante uno de los allanamientos, los investigadores secuestraron cinco motos, algunos de ellos con pedidos de secuestro activos y otros con sus numeraciones adulteradas o suprimidas. También fueron incautados cuatro teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.

En otro de los domicilios inspeccionados, los policías recuperaron un teléfono celular que había sido denunciado como robado y encontraron 32 gramos de cogollos de marihuana.

Por este último hallazgo, la mujer fue además notificada por una causa por tenencia simple de estupefacientes.

En la investigación intervinieron la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4, la UFI de Estupefacientes y la Oficina de Delitos Complejos y Procedimientos de Apoyo (ODCPA), que avalaron los procedimientos y los secuestros realizados y dispusieron el traslado de los dos aprehendidos a una unidad penal.