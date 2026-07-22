Francia apaga las pantallas: se aprobó la ley que le prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años

El Parlamento francés aprobó una ley que prohíbe a los menores de 15 años acceder a las redes sociales, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en adoptar una medida de esta dimensión.

El Senado y la Asamblea Nacional respaldaron la iniciativa en una votación final. La medida forma parte de la agenda del presidente Emmanuel Macron para su segundo mandato y se enmarca en una tendencia global de regulación del acceso de niños y adolescentes a plataformas digitales.

Australia fue el primer país del mundo en implementar una restricción de este tipo en diciembre, extendida a jóvenes de hasta 16 años en plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube.

“Francia abre el camino al convertirse en el primer país de Europa en adoptar una mayoría digital”, afirmó públicamente Anne Le Hénanff, secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, ante el Senado.

Cómo se implementará la medida:

La nueva legislación establece que a partir del 1 de septiembre los menores de 15 años no podrán abrir cuentas en redes sociales, con un plazo adicional de cuatro meses para que las plataformas cierren las ya existentes e implementen un sistema de verificación de edad validado por el regulador francés de protección de datos.

Según trascendió, Macron busca que la norma esté vigente al inicio del próximo año escolar, aunque una revisión constitucional podría retrasar su entrada en vigor.

La ley extiende su alcance a los teléfonos móviles en escuelas secundarias y deja fuera de su marco a las enciclopedias en línea y los directorios educativos o científicos.

El organismo de vigilancia sanitaria de Francia registró que 1 de cada 2 adolescentes pasa entre 2 y 5 horas diarias frente a un teléfono inteligente. Según un informe publicado en diciembre, el 90% de los niños de entre 12 y 17 años accede a internet a diario desde estos dispositivos, y el 58% los emplea específicamente para redes sociales.

Las tecnologías en los más jóvenes:

El documento identificó efectos adversos asociados a ese uso: baja autoestima y exposición a contenido vinculado con autolesión, consumo de drogas y suicidio. Familias francesas, según trascendidos en la prensa, han presentado demandas contra TikTok alegando que material difundido en esa plataforma estuvo relacionado con el suicidio de adolescentes.

Defensores de los derechos de la infancia y padres celebraron la aprobación. Por ejemplo, Gaëlle Berbonde, una mujer de 52 años residente en la región de París, relató que su hija comenzó a autolesionarse, desarrolló anorexia y depresión tras recibir su primer dispositivo móvil en séptimo grado.

Las empresas tecnológicas se oponen a las restricciones generales y sostienen que ya disponen de mecanismos propios para resguardar a los usuarios más jóvenes, aunque se han comprometido a acatar las prohibiciones cuando los gobiernos las establezcan formalmente.

Verificación de edad:

La ley no prevé ninguna sanción para los niños ni para los padres. Corresponderá a las plataformas implementar un sistema de verificación de edad, o incluso varios simultáneamente, para que los usuarios puedan elegir.

“¿Cómo creer seriamente que en unas pocas semanas, en pleno verano, un sistema tan complejo podrá estar operativo? ¿Quién llevará a cabo, en la práctica, las verificaciones de edad?“, preguntó públicamente la senadora ecologista Mathilde Ollivier.

La ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff, afirmó antes de la votación que el plazo de implementación es realista, “porque ya existen herramientas de verificación de edad” y otras están en desarrollo.

En cuanto a YouTube y WhatsApp, la ponente del texto en la Asamblea, Laure Miller, aclaró que estas plataformas deberán implementar una verificación de edad para la parte equiparable a una red social (canales para compartir contenido, comentarios, etc).

Según ella, la simple visualización de videos o la mensajería interpersonal no se verían afectadas por la prohibición.

La presión sobre los políticos europeos para que actúen aumentó desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Reino Unido también aprobó una medida similar, que entrará en vigor a inicios de 2027. La semana pasada, la Comisión Europea anunció que contempla establecer un acceso “progresivo y gradual” de niños y adolescentes a las plataformas digitales.