Alerta en Nueva York y Nueva Jersey antes de la final del Mundial: una peligrosa nube de humo cubre Estados Unidos

En la cuenta regresiva de la final mundialista, el humo de los incendios forestales que arrasan la provincia canadiense de Ontario generó alertas sanitarias en Estados Unidos al extenderse hacia el sureste, pero se espera que un frente frío que llegaría este fin de semana ayude ​a disipar ⁠la niebla a tiempo para la final del Mundial que se disputará el domingo en la ​zona de Nueva York.

Se espera que más de 80.000 personas asistan ‌a la final entre la selección de la Argentina, vigente ​campeona del mundo, España, la campeona ​de Europa, en el estadio al aire libre de Nueva York-Nueva Jersey, mientras que otras 50.000 personas verán el partido desde Central Park, en Manhattan.

Un día después de imágenes de un amarillo apocalíptico en la ciudad canadiense de Toronto, ahora los más afectados son los estados estadounidenses cerca de la frontera, incluidos Minnesota, Wisconsin, Michigan e Illinois.

Según los datos más recientes, hay más de 130 incendios activos en el noroeste de Ontario, de los cuales al menos 60 están fuera de control.

El clima para la final:

Las autoridades locales emitieron una alerta, instando a los residentes a reducir la actividad física intensa al ⁠aire libre y a tomarse más descansos si se encuentran fuera de casa.

La calidad del aire ‌en Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio, fue calificada el jueves como “insalubre para grupos sensibles” por varias plataformas de medición de la calidad del aire.

"Las zonas donde el humo es más denso pueden provocar problemas respiratorios. Por lo tanto, aquellas personas que sean un poco más sensibles o que padezcan problemas respiratorios quizá deban ‌permanecer en el interior el mayor tiempo posible", declaró públicamente en una ⁠entrevista el meteorólogo de AccuWeather, Alex DaSilva.

"El sábado va a llover mucho, ‌así que eso debería disipar gran parte del humo (...) El ⁠domingo por la mañana, creo que veremos cómo un ⁠frente frío atraviesa la zona, y eso debería disipar cualquier resto de humo que quede“, agregó el profesional.

Incendios en América del Norte:

Ha sido una temporada de incendios particularmente intensa y mortal en Estados Unidos. Actualmente arden alrededor de cuatro docenas de grandes incendios en 15 estados, desde Minnesota y Carolina del Norte hasta Colorado, Utah, Idaho, Oregon y California, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

La sequía prolongada y los niveles récord de baja acumulación de nieve se combinaron para crear condiciones propicias para un rápido crecimiento del fuego.