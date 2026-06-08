Un tiroteo cerca de la concentración de la Selección Argentina encendió las alarmas en Kansas City a días del Mundial

En la cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026, un violento tiroteo en Kansas City generó preocupación por su cercanía con la concentración de la Selección argentina, que ya se encuentra instalada en la ciudad estadounidense.

El hecho ocurrió a apenas 12 minutos del hotel elegido por la delegación albiceleste y dejó un saldo de nueve personas heridas.

La situación se registró durante la madrugada del sábado en la zona de Troost Avenue, cerca del Hotel Origin, donde se hospeda el plantel dirigido por Lionel Scaloni para afrontar la Copa del Mundo.

Según trascendió a través de los medios de comunicación y la vocera del Departamento de Policía local, Alayna González, las fuerzas de seguridad recibieron un alerta por disparos alrededor de las cuatro de la mañana. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a una multitud dispersándose y a tres mujeres con heridas de arma de fuego, que fueron trasladadas a un hospital.

Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que otras seis personas adultas debieron recibir asistencia médica por lesiones menores vinculadas al mismo incidente.

Hasta el momento, no hubo detenidos y la policía continúa trabajando en la zona para identificar a los responsables del ataque.

El hecho cobró especial relevancia por la proximidad con la concentración de la Selección argentina, que eligió Kansas City como base para la primera etapa del torneo.

La ciudad será una de las sedes importantes del Mundial y recibirá además a otras potencias como Inglaterra y Países Bajos. De hecho, el seleccionado inglés tiene previsto arribar el próximo 13 de junio para instalarse en el complejo Swope Soccer Village, ubicado a pocos minutos del lugar donde ocurrió la balacera.

Aunque ninguna delegación se vio afectada directamente por el incidente, el episodio volvió a poner el foco sobre los operativos de seguridad en torno al Mundial.

La agenda de Argentina en la fase de grupos:

El debut será el 16 de junio a las 22:00 frente a Argelia en Kansas. Luego jugará contra Austria el 22 de junio a las 14:00 en Dallas. Finalmente, cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27:00 de junio a las 23, también en Dallas.

Con la llegada de Messi, el inicio de los entrenamientos y los amistosos a la vista, la Selección argentina comienza a transitar los primeros pasos de un nuevo desafío mundialista, con el objetivo de volver a competir por la máxima conquista del fútbol internacional y defender el puesto ganador obtenido en Qatar el mundial pasado.