Arrestaron en Miami a Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos que intentaron ingresar a un partido del Mundial credenciales viejas

Los influencers argentinos Beni Marmol y Pato Perrotta, de 20 y 26 años respectivamente, fueron detenidos por la Policía de Miami cuando intentaron ingresar sin entradas al Hard Rock Stadium para ver el partido en el que se enfrentaron Portugal y Colombia, por la última fecha del grupo K en la Copa del Mundo 2026.

Según publicaron medios estadounidenses, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade dio a conocer que los youtubers pudieron acceder al estadio tras superar tres anillos de seguridad con acreditaciones vencidas, supuestamente correspondientes a un partido anterior.

Tras eludir los primeros controles, Marmol y Perrotta llegaron hasta el campo de juego antes de ser advertidos por las autoridades. Perrotta, por su parte, habría alegado que había sido “contratado por una agencia de medios para reseñar el partido y tenía credenciales, pero que eran de un evento anterior”.

Los dos fueron acusados de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, por lo que la Justicia local de Miami-Dade les colocó una fianza de 2500 dólares para cada uno.

Hasta este domingo a la tarde permanecían bajo arresto en el centro correccional Turner Guilford Knight. En el partido entre Colombia y Portugal otras 14 personas fueron detenidas por el mismo delito que le imputan a los influencers argentinos.

Las penas para este tipo de casos se endurecieron en Florida luego de los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024, también disputada en el Hard Rock Stadium, cuando los hinchas intentaron ingresar sin entradas al encuentro entre Argentina y Colombia.

Habló el mánager de los jóvenes:

La fianza de los youtubers ya fue pagada y estaban en proceso de ser liberados este domingo. Esa fue la información que dio el manager de ambos, Walter Costabel, en un mensaje le transmitió al reconocido streamer Momo.

Los mensajes de Costabel, leídos al aire por Momo, fueron precisos sobre el estado de la situación: “Estoy con Mármol y Pato desde ayer. Ya pagamos la fianza. Los liberan en unas horas. Todavía la causa no está del todo clara. Recién el juez fijó fianza y nada más. Todo lo que se dice son rumores al respecto”.

Y agregó: “Están siendo asesorados, no están a la deriva. Todavía no estamos en defensa. Están procesando la liberación de los chicos bajo fianza, que ya se pagó. Pudimos hablar con ellos y están bien”.

“Los cargos todavía no fueron imputados en detalle. De todos modos, no los deportan, solamente no tienen que estar cerca de los estadios donde se juegan los partidos del Mundial. El delito imputado es interferencia en eventos deportivos”, confirmó.

Desde el entorno del trío también habló Bisicleta, el tercer integrante del grupo, que publicó un mensaje: “Gracias a todos los que están escribiendo mensajes de apoyo y preocupándose por los chicos. Los chicos están bien, actualmente estamos esperando que finalicen algunos procesos administrativos”.

Quiénes son los influencers:

Sus nombres completos son Lautaro B. Marmol y Patricio Rafael Perrotta. Ambos oriundos de Buenos Aires, trabajan juntos desde hace años y forman parte de un trío de creadores junto a un joven de origen uruguayo conocido como “Bisicleta”.

Los tres construyeron su audiencia a partir de un formato de contenido basado en retos físicos, vlogs de convivencia y desafíos de todo tipo: comer en tenedores libres hasta superar el precio pautado, pasar 24 horas diciendo que sí a todo, vivir en la calle por un día o comprar los productos más caros de cada comercio que visitan.

Perrotta acumula 520.000 suscriptores en YouTube, Mármol llega a los 270.000 y Bisicleta a los 166.000, aunque todos sus videos superan el millón de visualizaciones.

Beni Marmol es hijo del dueño de Punto Límite, una cadena de bares de la zona sur del conurbano con sucursales en la Costa.

Perrotta fue el primero en incursionar en el mundo del streaming, con casi una década de trayectoria como creador de contenido gamer.