Desgarrador pedido en medio de la tragedia: Catherine Fulop rompió en llanto y un futbolista argentino busca desesperadamente a su familia en Venezuela

La tragedia que atraviesa Venezuela tras los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 continúa generando conmoción en todo el continente. Entre las voces que expresaron su dolor en las últimas horas se destacó la de Catherine Fulop, quien siguió minuto a minuto las noticias sobre la catástrofe que afecta a su país natal.

La actriz y modelo utilizó sus redes sociales para compartir impactantes videos de los operativos de rescate que se desarrollan en Caracas y en el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por los sismos.

"Que más nos puede pasar!!! Mi Venezuela golpeada ahora por un terremoto. Dios proteja a mi gente! Mi solidaridad! Acá estoy a la orden si en algo puedo ayudar! Estoy que lloro", escribió junto a emojis de tristeza y un corazón roto.

Uno de los registros difundidos por Fulop muestra el derrumbe total del edificio Oasis, en Playa Grande, La Guaira. Las imágenes reflejan una enorme montaña de escombros y los desesperados gritos de personas atrapadas que piden ayuda mientras los rescatistas intentan llegar hasta ellas.

"Edificio Oasis, Playa Grande, La Guaira, Venezuela. Totalmente colapsado. Tremendo cómo se oyen los gritos", señaló al compartir el video.

La actriz también difundió otro registro grabado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde se observan momentos de tensión y daños provocados por el fuerte movimiento sísmico.

"Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetía. Dios mío…", reposteó, reflejando la angustia que vive a la distancia.

Los videos que muestran el horror y el pánico tras los terremotos

Las imágenes captadas por vecinos, periodistas y sobrevivientes comenzaron a recorrer las redes sociales pocas horas después de los terremotos y muestran la magnitud del desastre que golpeó al país.

En varios videos se observa cómo edificios completos se balancean violentamente, lámparas se mueven de manera extrema y cientos de personas abandonan viviendas, oficinas y comercios para ponerse a resguardo.

En Caracas, donde el movimiento se sintió con gran intensidad pese a que el epicentro se ubicó a unos 200 kilómetros de distancia, las calles se llenaron rápidamente de personas que buscaban refugio en espacios abiertos.

Muchos de los registros muestran escenas de desesperación, familias intentando comunicarse con sus seres queridos y vecinos colaborando en los primeros rescates antes de la llegada de los equipos de emergencia.

La primera noche después de la tragedia estuvo marcada por el temor a nuevas réplicas. Miles de venezolanos permanecieron en las calles, plazas y estacionamientos por miedo a regresar a edificios dañados.

Las autoridades también mantuvieron monitoreos permanentes ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos. Durante la madrugada se registraron numerosas réplicas que mantuvieron en alerta a la población.

Mientras tanto, las impactantes imágenes continúan recorriendo el mundo y reflejan el dramático momento que viven miles de familias afectadas por el desastre natural.

La angustia de un futbolista argentino que busca a su esposa y sus hijos

En medio de la devastación, una historia conmueve especialmente tanto a Venezuela como a Argentina.

Se trata del futbolista argentino Lucas Trejo, defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira, quien busca desesperadamente a su esposa y a sus dos hijos luego del derrumbe del edificio donde vivían.

La mujer fue identificada como Yanina Maranella, mientras que los menores son Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

A través de una historia publicada en Instagram, el jugador pidió ayuda para encontrarlos y compartió una fotografía familiar que rápidamente se viralizó.

"Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", escribió.

El mensaje fue compartido por periodistas, clubes, futbolistas e hinchas que se sumaron a la búsqueda en medio de la emergencia.

Según trascendió, Trejo se encontraba en Caracas junto al plantel de Marítimo debido a que debía disputar un partido de copa local ante Deportivo Miranda.

Mientras tanto, su familia permanecía en Playa Grande, precisamente una de las localidades más afectadas por el desastre natural y donde se registraron algunos de los derrumbes más graves.

Más de 160 muertos y una búsqueda contrarreloj entre los escombros

El último balance oficial difundido por las autoridades elevó la cifra de víctimas a 164 muertos y 971 heridos, aunque advirtieron que los números podrían seguir aumentando a medida que avanzan las tareas de rescate.

La presidenta interina Delcy Rodríguez declaró la emergencia nacional y calificó a La Guaira como una "zona de desastre" debido a la magnitud de los daños.

En Caracas también se registraron edificios derrumbados, graves daños estructurales, interrupciones de servicios esenciales y afectaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Equipos de rescate de distintos organismos trabajan contrarreloj removiendo toneladas de escombros en busca de sobrevivientes, mientras numerosos países y organizaciones internacionales ofrecieron ayuda humanitaria para asistir a los damnificados.