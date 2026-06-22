Inspirados en Messi, la televisión japonesa explica qué es el mate y cómo prepararlo

El mate argentino llegó a los principales canales de televisión de Japón y le dedicaron informes a la creciente popularidad de la infusión en ese país asiático.

Según la información que compartieron, la bebida ganó notoriedad en Japón a partir del consumo que hacen de ella el futbolista Lionel Messi y el Papa Francisco. A partir de esa exposición, el mate comenzó a despertar interés entre el público japonés.

“Nos alegra ver cómo esta tradición sigue despertando interés y curiosidad entre el público japonés”, indicaron públicamente desde la Embajada Argentina en Japón.

Otro medio que compartió la novedad del mate fue la TV Asahi. Explicaron además, cómo se prepara tradicionalmente la infusión: primero se descarta el polvillo de la yerba, ya que puede resultar molesto al tomar el primer sorbo, y luego se ceba con agua a una temperatura básica de 70 grados, aunque cuanto más se humedece la yerba, más intenso resulta el sabor.

Entre los testimonios recogidos, el informe incluyó el de una mujer japonesa de 70 años, que dijo estar interesada en el cuidado de su salud y probó el mate por primera vez.

"Es como una mezcla de té verde rico y hierbas, algo refrescante. Creo que se lo podría recomendar a quien quiera relajarse, y como no es una bebida difícil de probar, cualquiera puede animarse", expresó.

La embajada argentina también compartió el video completo del informe a través de un enlace en sus redes y lo definió como una bebida que representa amistad, encuentro y tradición.

La magia de la Inteligencia Artificial:

En redes sociales circula un video que recrea a personajes históricos fallecidos de Argentina en la tribuna de la Selección.

Entre los presentes están el Indio Solari, Gustavo Cerati, Maradona, Eva Duarte, Perón, Sandro, Mercedes Sosa, Rodrigo, entre otros.

De "Bombón asesino" a "Bombón argentino": Los Palmeras reversionaron uno de sus éxitos para el Mundial 2026

La reconocida agrupación de cumbia presentó "Bombón argentino", una versión adaptada de su emblemático éxito "Bombón asesino", con una letra orientada a acompañar el sueño mundialista del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La iniciativa surgió luego de un episodio que rápidamente se volvió viral durante el amistoso disputado entre Argentina y Honduras en el estadio Kyle Field, en Texas.

El momento “viral” de Sofi Martínez:

Durante las últimas horas, un video que generó repercusiones en las redes sociales fue el de la periodista argentina Sofi Martínez. En medio de una entrevista, quedó completamente tapada por el humo de una parrilla durante la cobertura de la previa del Mundial.

Se acercó a un puesto callejero de choripanes para entrevistar a los encargados y preguntar los precios "¿A cuánto el chori?". En ese instante, abrieron la tapa de la parrilla y una densa nube de humo negro la envolvió por completo.

Fiel a su estilo profesional, la periodista intentó seguir con la nota un par de segundos sin moverse, hasta que el aire se volvió irrespirable y tuvo que alejarse diciendo entre risas: "Dejame que me corro porque me achicó el humo, no puedo más".