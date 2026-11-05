“Perdí todos mis ahorros”: la angustia de Dallys Ferreira por el corralito financiero en Paraguay

La crisis financiera en Paraguay sumó un nuevo capítulo que toca de cerca al mundo del espectáculo.

Dallys Ferreira se convirtió en una de las caras más visibles del masivo tendal de damnificados tras la repentina intervención y posterior liquidación de Ueno Bank debido a problemas de solvencia, una situación que ya restringe el acceso al dinero de más de tres millones de personas.

Durante una entrevista, la actriz y conductora paraguaya detalló el impacto personal del virtual "corralito".

Para Ferreira, la noticia del cierre bancario significó un golpe devastador para la economía de su hogar y los planes que venía ejecutando junto a los suyos.

La incertidumbre sobre el destino de los fondos acumulados a lo largo de su carrera generó una enorme preocupación en su círculo íntimo.

“Es una situación súper difícil la que estamos viviendo. A mí me toca vivir de muy cerca porque, por un lado, el mismo banco que termina siendo cerrado ahora, que se resolvió el cierre, es el banco que compró el canal donde yo estoy trabajando”, detalló.

Y siguió: “O sea, el grupo donde yo estoy trabajando, el mismo banco compró este grupo”.

La actriz profundizó sobre la procedencia de los fondos atrapados y cómo esta parálisis financiera afecta de forma directa su realidad habitacional y sus planes a futuro.

“Particularmente no quiero dar cifras ahora, lo que sí puedo decir es que mis ahorros estaban allí de muchos años y yo estoy con una obra construyendo mi casa y que ahora esa obra no sé qué va a pasar”, aseguró.

El peso de una entidad que parecía intocable:

Durante su testimonio, Ferreira explicó que la masividad del perjuicio económico radica en la enorme inserción que tenía la entidad en la sociedad paraguaya, tanto en el sector público como en el privado y el deportivo.

“¿Por qué la gente confiaba mucho en este banco? Este banco era el sponsor que más plata ponía en la Asociación de Fútbol Paraguaya”, explicó.

“Era el banco donde la Conmebol tenía sus fondos, era el banco que pagaba millones de dólares para ser auspiciante del Mundial, para ser auspiciante del Rally Mundial. El banco era como que prácticamente acaparó todo el universo”, dijo.

La conductora también destacó que el banco centralizaba herramientas financieras clave para los sectores más vulnerables y para la previsión social del país.

“Era el banco donde más se elegía para los fondos públicos, fondos de jubilaciones de los trabajadores”, manifestó.

Asimismo, dijo: “Era el banco que se elegía para la caja de jubilaciones de los bancarios mismos y también era un banco que facilitaba mucho la virtual cuenta, acceder al sistema financiero y eso permitió que muchos trabajadores que por ahí no estaban en el sistema financiero pudieran tenerlo”.

Incertidumbre ante las medidas de contingencia:

Mientras el Congreso paraguayo debate las responsabilidades políticas y se coordinan los primeros mecanismos de devolución mediante fondos de garantía, la actriz remarcó la importancia de una resolución rápida y efectiva para evitar un impacto mayor.

“Esto es algo gravísimo lo que está pasando, es un banco particular pero si el Gobierno y Santiago Peña no toman la decisión correcta, lo que se va a devolver, ayer se aprobó en el Congreso, es un adelanto del fondo de garantía que cubre cerca de 35.000 dólares, pero mañana se va a empezar a pagar un adelanto de un poco más de 20.000 dólares”, desarrolló.

A raíz de los manejos de la entidad y los vínculos con el poder político, la oposición formalizó un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña ante el Congreso Nacional.

“Nosotros también fuimos víctimas”:

La crisis financiera que sacude a Paraguay por la intervención de Ueno Bank, uno de los principales bancos digitales del país, generó la reacción pública de los jugadores de la Selección paraguaya de fútbol.

A través de un comunicado, el plantel expresó su indignación y se solidarizó con los millones de ahorristas que quedaron sin acceso a su dinero.

En el mensaje, los futbolistas remarcaron que, más allá de su rol deportivo, son parte del pueblo paraguayo y también resultaron afectados por el “corralito” que impide retirar la plata de la entidad.

“Nosotros también fuimos víctimas de esta situación, al igual que muchísimas familias paraguayas”, señalaron. Además, exigieron que el Gobierno y la Justicia actúen “de manera inmediata, transparente y sin distinción” para castigar a los responsables.

El escándalo que puso en jaque la situación financiera de Paraguay:

El escándalo en torno a Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez, puso bajo la lupa la solidez del sistema financiero local. El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino la entidad tras detectar un fuerte deterioro en sus indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas a sus propietarios.

Como consecuencia, los clientes del banco -alrededor de 2,9 millones según datos oficiales- quedaron sin acceso a sus ahorros por al menos 15 días.

La situación derivó en la detención de ocho directivos de Ueno Bank, la renuncia del presidente del BCP y el inicio de un proceso político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, quienes enfrentan cuestionamientos por sus vínculos previos con el grupo dueño de la entidad.