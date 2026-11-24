Durante más de tres décadas, El Papa Francisco dejó registradas reflexiones sobre la fe, la culpa, el paso del tiempo y experiencias que interpretó como encuentros con el demonio.



Esos apuntes integran El diario personal del Papa Francisco, un volumen que reúne textos privados de Jorge Mario Bergoglio escritos entre 1992 y agosto de 2024.



Se conoció un fragmento en el que reveló haber visto al diablo. “Me miró con ojos llameantes”, aseguró.

La publicación permite conocer una faceta reservada del pontífice argentino.



En este sentido, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presenta y comenta los apuntes reunidos en el libro.



El material procede de un cuaderno negro que Bergoglio había llevado consigo desde 1992 y que hizo trasladar desde Buenos Aires al Vaticano después de ser elegido Papa en 2013. En 2025, durante una conversación sobre los protocolos médicos que debían aplicarse si perdía la conciencia de manera irreversible, Francisco se lo mostró a Fernández y planteó que algunos pasajes podrían publicarse si ayudaban a otras personas.



Los encuentros con el diablo:



Entre los pasajes divulgados, uno de los más llamativos refiere a tres episodios que Francisco consideró apariciones físicas del diablo.



Las situaciones, según escribió, ocurrieron en distintos momentos de su vida y antes de su muerte mantuvieron un lugar en su memoria.



En una anotación fechada el 24 de enero de 2021, el entonces Papa recordó que había vivido tres instantes en los que estaba convencido de haber visto físicamente al demonio. El primero ocurrió unos 15 años antes, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires.



“Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, anotó en referencia a aquella experiencia.

El segundo episodio, según los extractos difundidos, transcurrió en una capilla de las carmelitas. Francisco describió: “Me miró con ojos llameantes”. Luego, agregó que esos ojos le resultaron aún más intensos que los del encuentro anterior.



El tercer hecho habría tenido lugar en Roma, pocos días después de un viaje a Chile que estuvo atravesado por la crisis de abusos en la Iglesia.



Bergoglio escribió que, durante una reunión, vio a esa presencia y escuchó una voz. “Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”, consignó en sus apuntes.



La anotación del 24 de enero de 2021 precisa que la voz le dijo: “Ahora conseguí todo lo que quería”. Francisco señaló que no pudo olvidar su aspereza y dejó asentado que tuvo la posibilidad de abandonar la reunión.



Interpretó esa salida como una liberación concedida por Dios.



En su última anotación, fechada el 18 de agosto de 2024, Francisco volvió sobre las ocasiones en que creyó haber visto al demonio.



Recordó los episodios ocurridos desde un auto y durante una misa, afirmó que esa presencia reaparecía en distintas situaciones y pidió a la Virgen que lo cuidara y ayudara.



El diario también incluye una anotación del 7 de junio de 2018 en la que Francisco relató una visión ocurrida la noche anterior, mientras se preparaba para dormir. Según el pasaje, el Papa afirmó haber visto “las puertas del infierno”.

“La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó”, dejó escrito. En ese contexto, señaló que tomó el rosario como un arma frente al temor que le había provocado aquella visión.



Los argentinos:



En otra anotación, fechada el 25 de noviembre de 2018, Francisco relacionó esas tensiones con la atención que brindaba a personas que llegaban desde la Argentina para pedirle ayuda en asuntos de distinta importancia.



El Papa reconoció que esas reuniones ocupaban buena parte de su agenda y demoraban otras tareas de gobierno.



“Los argentinos me quitaban mucho tiempo”, escribió. En el mismo pasaje, cuestionó su propia tendencia a hacerse cargo de problemas ajenos y definió esa actitud como una dificultad para decir que no, con la sensación de querer resolverlo todo. Según dejó asentado, esa experiencia le provocó una alerta espiritual que asoció con la voz del demonio.



Esa tensión quedó ligada, según el libro, a una crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022. Francisco relacionó ese período con las presiones de gobierno, el deterioro de su salud y la tentación de ejercer el poder desde la autosuficiencia. En una anotación de diciembre de 2022 describió un estado de “sequedad y desolación” entremezclado con las decisiones que debía tomar.



Por otro lado, Fernández también reconstruye una conversación de 2023, cuando le preguntaron a Francisco por qué no reprendía a un funcionario que hablaba contra él en público.



El Papa respondió que temía convertirse en alguien que manipulara a los demás según su conveniencia. Esa preocupación, de acuerdo con el volumen, formaba parte de su reflexión sobre el poder y sus límites.



Junto a los registros sobre el demonio y la culpa, los cuadernos contienen escenas de oración. En abril de 2019, Francisco anotó que había sentido la mirada misericordiosa de Dios y que esa experiencia lo movió a rezar.



Más ejes de los escritos:



La autocrítica ocupa un lugar central en las anotaciones privadas. Francisco registró sentimientos de desdén, envidia y orgullo, además de episodios de irritación.



El 30 de diciembre de 2022 se definió como “el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo”.

También dejó constancia de una etapa de enojo a comienzos de 2017. “Durante los últimos tres o cuatro días he estado muy enojado y molesto”, escribió el 15 de enero de ese año.



La misericordia aparece como uno de los temas persistentes de esos cuadernos. En una nota del 5 de enero de 1997, Bergoglio reflexionó sobre sus errores y expresó: “En retrospectiva, me doy cuenta de todo el daño que he causado en mi vida. ¡Cuánta misericordia del Señor necesito!”.



Esas reflexiones anteceden a su elección como jefe de la Iglesia católica, el 13 de marzo de 2013.



El diario contiene 86 páginas redactadas antes de su elección y otras 55 correspondientes al período de su pontificado.



A fines de la década de 1990, cuando acababa de asumir como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio también dejó anotaciones sobre sus propias limitaciones.



En más de una oportunidad ofreció su vida a Dios porque temía continuar causando daño; esa preocupación volvió a aparecer en 2009, cuatro años antes de ser elegido pontífice.



Otro eje de los textos es la conciencia de la vejez y la cercanía de la muerte. En 1996, cuando tenía 60 años, Bergoglio escribió que quería hacer el bien con el poco tiempo que creía tener por delante. “¡Cuánto tiempo perdido, cuánto daño causado!”, apuntó.



Cinco años después, al cumplir 65, anotó que esa edad lo llevaba a pensar en el final y que ya estaba “contando los días”.



En 2011, mientras aún estaba al frente de la arquidiócesis porteña, escribió sobre el silencio que sentía a su alrededor y los ataques que atribuía a la ultraderecha.



En ese pasaje pidió misericordia para él y para la diócesis, y rogó que Dios lo llamara antes de que se convirtiera en un escándalo.