“El segundo tipo más asqueroso que arrestamos en la historia”: la caída del ex Mickey Mouse de Disney y más de 200 acusados por abuso sexual

En el marco de una operación encubierta de siete días en el condado de Polk, en Florida, detuvieron a 281 personas y se generaron 488 nuevos cargos penales por casos vinculados con presuntos delitos sexuales contra menores y redes de trata de personas.

Según informó la Oficina del Sheriff local, el operativo, denominado Operación Polk Around & Find Out II, reunió a varias agencias y combinó dos investigaciones paralelas.

Una de ellas se centró en adultos que supuestamente pretendían reunirse con menores con fines sexuales, con 32 detenidos.

La segunda investigación apuntó a posibles redes de trata de personas y derivó en 249 arrestos. Entre esas personas, 117 enfrentan acusaciones por comprar servicios sexuales y otras 122, por prostitución.

Según las autoridades, el conjunto de los imputados acumulaba 798 antecedentes penales, entre ellos 358 delitos graves. Nueve sospechosos estaban bajo libertad condicional por causas como robo a bancos y maltrato infantil, mientras que otros nueve ya habían sido arrestados en operativos encubiertos anteriores de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

Los detectives incautaron 24 armas de fuego y acusaron a 32 sospechosos de posesión de drogas. Las sustancias mencionadas en las actuaciones incluyen metanfetamina, cocaína y fentanilo.

Los registros de la investigación también señalan que 22 detenidos perciben, en conjunto, USD 8.373 mensuales en asistencia pública, una suma anual de USD 100.476. Solo 40 de los 281 arrestados residen en el condado de Polk.

El resto llegó desde otras zonas de Florida, 20 estados y 18 países, de acuerdo con los investigadores. Entre los detenidos figuran 17 trabajadores de parques temáticos de Walt Disney World y Universal Studios. Siete de ellos enfrentan acusaciones vinculadas con abuso sexual infantil.

Las autoridades confirmaron, además, que 32 arrestados son inmigrantes indocumentados de nueve países, entre ellos Cuba, Venezuela, México y Haití. Funcionarios migratorios mantienen bajo custodia a 16 personas.

Las penas y más detalles:

La Fiscalía anunció que pedirá las penas máximas previstas por la ley para los acusados. En Florida, viajar para reunirse con un menor con propósitos sexuales ilícitos constituye un delito grave de segundo grado, castigado con hasta 15 años de prisión estatal.

La Fiscalía General de Florida indicó que las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 2.300 presuntos pedófilos en todo el estado desde febrero de 2025.

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, informó que Disney y Universal despidieron a empleados arrestados durante una operación encubierta contra sospechosos de delitos sexuales, abuso de menores y trata de personas en Florida.

Judd señaló que entre los detenidos figura Eric Raymond, agente de seguridad escolar del condado de Orange. Según indicó, Raymond acudió al lugar de la operación para negociar favores sexuales a cambio de dinero.

“Me dijo: ‘Sheriff, ¿de verdad va a poner mi foto ahí? Ahí está su señal’. Le dije: ‘Claro que sí, vamos a exponerlo porque es un agente de la ley y la gente espera más de usted’”, relató Judd.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, afirmó que la investigación apuntó contra personas que buscaban mantener contacto sexual con menores o acceder a servicios sexuales vinculados con posibles víctimas de trata.

“Los depredadores que atacan a los niños de Florida serán perseguidos y procesados con todo el peso de la ley”, declaró Uthmeier.

“Quienes llegaron al condado de Polk con la intención de abusar sexualmente de un menor, en cambio, fueron arrestados. Gracias a nuestros socios de las fuerzas del orden y a los fiscales que dedicaron tiempo a esta operación y lograron que estos depredadores estuvieran tras las rejas, donde deben estar”.

“Estos depredadores andan sueltos, en internet”:

Judd sostuvo que los sospechosos utilizan internet para contactar a menores. “Estos depredadores andan sueltos, en internet, intentando manipular y abusar de nuestros hijos”, declaró.

Y sumó: “Acusamos a 31 depredadores sexuales de menores. Lo que estos depredadores les dicen a los niños es vil, repugnante y solo apto para detectives capacitados. Incluso los detectives más experimentados y capacitados sienten repulsión. Estos depredadores deben ser encarcelados y permanecer encerrados, lejos de los niños”.

“Les pido a los padres que se involucren con sus hijos y supervisen su actividad en línea. No podemos evitar que los depredadores contacten a nuestros hijos, pero podemos educarlos y ser proactivos para atraparlos antes de que puedan manipularlos o abusar de ellos”, agregó el fiscal general de Florida.

Uthmeier se refirió también a las más de 280 personas detenidas durante el operativo.

“Estos más de 280 depravados pensaron que iban a encontrar una víctima. Pensaron que iban a encontrar una prostituta, una víctima de trata”, explicó.

Y concluyó: “Pensaron que iban a encontrar niños y niñas pequeños y, gracias a Dios, en este caso, encontraron esposas, encontraron a un detective al otro lado, encontraron el rincón oscuro, frío y desolado de una celda”, subrayó.