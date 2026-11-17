La séptima edición del 7SIFF (7 Seconds International Film Festival) tuvo un claro protagonista.

El cortometraje “Perú”, dirigido por la realizadora peruana Valeria Ramírez Castillo, se consagró como el máximo ganador del certamen internacional al alzarse con tres de los galardones más importantes de la competencia: el Grand Prix, Mejor Película Extranjera y Mejor Guión.

El jurado destacó la contundencia narrativa y la economía de recursos de “Perú”.

A pesar de la extrema brevedad que exige el reglamento del festival, Ramírez Castillo construyó un relato preciso y conmovedor que pone el foco en una cruda realidad social: el embarazo infantil y la vulneración de los derechos de la niñez.

La obtención del premio al Mejor Guion subraya precisamente la capacidad de la obra para condensar un mensaje profundo y generar conciencia en el espectador en tan solo siete segundos.

El 7SIFF nació con el desafío de explorar las posibilidades expresivas del cine en su mínima expresión temporal, demostrando que no se necesitan grandes presupuestos ni extensos metrajes para contar historias capaces de interpelar al público.

Con este reconocimiento, la producción peruana no solo se lleva el máximo trofeo del encuentro porteño, sino que reafirma el potencial del cine breve como herramienta de denuncia y reflexión social.

"El juego de la guerra":

Por otro lado, el cortometraje dirigido por la joven realizadora platense Morena Flores, se consagró como Mejor Película Argentina en la séptima edición del Festival Internacional de Cine en 7 Segundos (7SIFF).

La obra, rodada de manera independiente en el patio de su casa con un presupuesto mínimo y en menos de dos horas, logra condensar en apenas siete segundos de metraje las secuelas emocionales de la Guerra de Malvinas y la infancia vulnerada a través de los recuerdos de un excombatiente.

Con este galardón obtenido en el Centro Cultural 25 de Mayo de Buenos Aires frente a más de 260 producciones internacionales, Flores destaca por su capacidad de síntesis narrativa y sensibilidad histórica para abordar la memoria colectiva desde el cine independiente.

El festival:

El Festival Internacional de Cine en 7 Segundos (7SIFF) es un certamen cinematográfico con sede en Buenos Aires que desafía a realizadores de todo el mundo a contar una historia completa en solo 7 segundos.

Considerado el festival de cine más corto del mundo, promueve la síntesis narrativa y la creatividad por sobre los recursos técnicos.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo este mes en el emblemático Centro Cultural 25 de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunieron realizadores, jurados y espectadores para celebrar la creatividad en formato ultracorto.

En esta edición, el festival contó con una selección oficial integrada por producciones provenientes de siete países latinoamericanos, consolidándose como un espacio de referencia para la narrativa audiovisual breve.