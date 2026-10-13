Una película mexicana predijo la llegada de un Papa llamado León y su muerte por una enfermedad pulmonar

La internación del papa León XIV en el Policlínico Gemelli de Roma reavivó las alarmas por una coincidencia con una película de terror estrenada en 2017.



Se trata de “El habitante”, una producción mexicana que menciona la muerte de un Pontífice con ese mismo nombre y que volvió a generar preocupación y especulaciones en las redes sociales.

Todo resulta todavía más llamativo por los detalles de la escena. Durante los primeros minutos de la película, un noticiero ficticio anuncia el fallecimiento del Papa León XIV como consecuencia de complicaciones médicas después de una internación.



La secuencia fue filmada ocho años antes de que Robert Prevost fuera elegido como sucesor de Francisco, en mayo de 2025.



En el fragmento, el presentador anuncia: “Hace instantes, el monseñor acaba de anunciar el fallecimiento del papa León XIV”.



Luego, explica que el Pontífice murió por “una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible”, luego de haber sido internado la semana anterior.



La escena había circulado ampliamente por las redes sociales después de la elección del actual Papa, pero la noticia de su hospitalización volvió a despertar las teorías sobre una supuesta predicción.



La salud del Papa:



León XIV, de 71 años, ingresó al Policlínico Gemelli para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado durante estudios médicos de rutina.



Según informó el Vaticano, la lesión fue descubierta en una etapa temprana y se encuentra bien localizada.

La intervención está programada para este martes y se prevé que el Pontífice permanezca hospitalizado aproximadamente una semana.



La cirugía de pulmón cambió mucho en los últimos años. Hoy, en los centros con experiencia, se hace en la mayoría de los casos a través de pequeños cortes en el costado del pecho, por donde entran una cámara y los instrumentos.



Así, el paciente sufre menos dolor, tiene menos complicaciones, sale antes del hospital y vuelve más rápido a su vida normal, algo que es especialmente valioso en personas mayores.



Además, cuando el nódulo es pequeño, los cirujanos muchas veces ya no necesitan sacar una gran parte del pulmón, según profesionales.



Estudios mostraron que, en lesiones chicas detectadas a tiempo, alcanza con quitar una porción más reducida, con resultados igual de buenos y conservando más capacidad para respirar.



Los nódulos son pequeñas lesiones en el pulmón, a menudo redondeadas u ovaladas y que generalmente se detectan con una radiografía o una tomografía computarizada porque casi siempre son asintomáticas.



El responsable de la película:



Quien tomó la decisión de los detalles dentro del film fue el director y guionista uruguayo Guillermo Amoedo, quien explicó en una entrevista que había elegido ese nombre incluso antes del estreno.

“El nombre lo elegí al escribir el guion, en 2015”, aseguró.



Según explicó, su decisión surgió de combinar profecías atribuidas a San Malaquías y Santa Hildegarda de Bingen con otras teorías religiosas y antecedentes históricos relacionados con los antipapas.



El cineasta también aseguró que los elementos religiosos de la película estaban inspirados en antiguos escritos católicos y entrevistas con especialistas.



Incluso contó que, después de la elección de Prevost, comenzó a recibir numerosos mensajes de personas sorprendidas por la coincidencia.



“Si la gente se pone a analizar con cuidado la película seguro va a encontrar unas cuantas ‘coincidencias’ más aparte de la del nombre del Papa”, declaró Amoedo.