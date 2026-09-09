“Fui a colegio alemán, abanderada, medalla de oro y mejor promedio de Buenos Aires”: la confesión de Noelia Marzol

Noelia Marzol rememoró una etapa tensa en la relación con su papá Oscar y contó qué ocurrió cuando decidió dedicarse de lleno a la danza.

En una entrevista, explicó que durante su infancia él fue muy exigente con sus estudios y que tenía otras expectativas para su futuro.

Su padre, según lo que contó la artista, quería que siguiera una carrera más tradicional. “Él proyectaba que yo iba a ser un bocho”, aseguró.

Por eso, mientras ella avanzaba con su formación como bailarina, también asistía al colegio y mantenía un excelente desempeño académico.

“Mi papá me obligó un poco a seguir una carrera más formal dentro de lo que es lo artístico. Así que empecé a estudiar en la escuela de Julio Bocca y en simultáneo lo que me gustaba”, recordó Marzol.

La actriz contó que esa exigencia también se reflejó en la elección del colegio al que asistió. “Me mandó a un colegio alemán que hasta el día de hoy me lo recrimina”, explicó.

Y agregó algunos de los logros que consiguió durante esos años: “Abanderada, medalla de oro. Sí, mejor promedio de Buenos Aires”.

La reacción de su papá:

El conflicto detonó cuando Oscar comprendió que la carrera que su hija quería seguir no era la que él había imaginado.

“Cuando se enteró de que yo en realidad iba a ser bailarina, le agarró como un paro”, contó.

Luego, la relación entre ambos llegó a un punto de máxima tensión cuando él fue a verla en Sex, el espectáculo dirigido por José María Muscari en el que Marzol se destacó durante varias temporadas.

“Estuvimos un tiempo sin comunicarnos, sin hablar. Sí, una relación tensa. Mi papá, muy exigente”, recordó sobre cómo sus decisiones afectaron el vínculo.

A pesar de aquella distancia, aseguró que pudo mirar de otra manera la relación y reconocer cuánto influyó en su formación.

“Esa exigencia en algún punto hoy la agradezco: porque es como que digo, ‘bueno, al fin y al cabo el resultado de lo que soy’”, reflexionó.

Y terminó con un mensaje afectuoso para su papá: “Oscar, te amo, papá. El mejor abuelo del mundo”.

“Casi nada es mío”:

En otro tramo de la nota, la bailarina explicó qué recursos incorpora a su rutina estética y habló sin filtro sobre su apariencia.

“Yo me saco todo esto y, ¿sabés lo que soy? Casi nada es mío. Estoy toda pintada, me tirás agua ahora y me derrito”, afirmó.

También contó que usa un tono especial sobre la piel y explicó que, si transpira, el producto puede dejar marcas visibles. Asimismo, Noelia contó que lo primero que hace cuando llega a su casa es quitarse el pelo postizo, que usa como complemento de su cabello natural.

“Tengo pelo, pero es como un extra, porque tampoco es mío. Ves esos pelazos y decís ‘qué bien esta mina, el pelo que tiene’. Mentira. No crean nada”, comentó.

Más adelante, Marzol confesó que tampoco eran naturales sus uñas y siguió con el tono humorístico del intercambio. “No, las uñas no son mías. Imaginate que tengo que tomar leche todo el día para tenerlas así. Por el calcio”, dijo.

Cuando estaba por explicar cómo se quitaba el producto que usa en la piel, la bailarina recordó una situación que vivió en su casa. Según contó, una mujer que la ayudaba con las tareas domésticas llegó a pensar que tenía un problema de salud al ver cómo quedaba la bañera después de bañarse.

“Una vez, una señora que me ayudaba en casa me preguntó si yo tenía una enfermedad porque la bañera quedaba siempre con un color piel feo”, relató.

"No es recomendable":

Marzol no se guardó nada al hablar de las complejidades de estar en pareja con un deportista de élite. Recordó con humor cómo terminó rompiendo una vieja regla que compartía con su círculo íntimo.

"Ramiro era jugador de fútbol cuando lo conocí. Yo había prometido en mi grupo de amigas: 'Nunca voy a tocar un jugador de fútbol'. Me terminé casando y teniendo hijos", confesó entre risas sobre el inicio de su relación con Ramiro Arias.

Al profundizar en la dinámica de la pareja y las exigencias que impone esa profesión, Marzol fue contundente respecto al costo que puede tener para la carrera de una mujer.

Con total sinceridad, la artista advirtió sobre el enorme sacrificio y la falta de autonomía que suele rodear a este tipo de vínculos. "Sí, no es muy recomendable, no es muy recomendable jugar, salir con jugadores de fútbol”.

Finalmente, explicó detalladamente los motivos detrás de su fuerte advertencia, vinculándolos con la necesidad de postergar los proyectos propios en pos de la carrera del futbolista.

"O sea, si querés tener una vida propia, paralela con tu carrera, profesión, y tener un poco de, como de independencia, es bastante complicado porque hay que seguirlos mucho a ellos", concluyó Marzol, reflejando una realidad que le tocó vivir de cerca antes del retiro de su esposo de las canchas.

Su cruce con Carmen Barbieri:

Por otro lado, la bailarina no esquivó los temas complejos de su trayectoria artística y se refirió al histórico cortocircuito que mantuvo con Carmen Barbieri en el ámbito de la revista teatral.

Ante la consulta del entrevistador sobre los roces y las fuertes personalidades que conviven detrás de escena, la bailarina aportó su mirada sobre las tensiones lógicas de la profesión.

"Con Carmen tuvimos nuestras diferencias en su momento porque ella tiene una impronta muy fuerte y yo siempre defendí mi lugar de trabajo", expuso de entrada para contextualizar el origen del distanciamiento.

Lejos de victimizarse, desdramatizó el enfrentamiento y dejó en claro que, a pesar de los chispazos lógicos del teatro, el vínculo se rige bajo códigos de respeto mutuo.

Marzol aclaró que la vehemencia de ambas no impidió que las cosas quedaran en buenos términos con el correr de los años.

"Son cosas que pasan en la intensidad de las temporadas, pero hoy está todo más que bien. 'Nos dijimos lo que nos teníamos que decir en la cara y el tema quedó ahí', no soy de guardar rencores en este medio", sentenció con firmeza para dar por cerrado el conflicto mediático.