“Ya sé lo que tomás”: El mensaje de Ozuna a Messi después de probar el mate por primera vez

Durante su visita al país en el marco de su próximo show en el Movistar Arena, Ozuna decidió probar la bebida más típica y su reacción se volvió “viral” en las redes.

El artista fue el invitado especial en el streaming de Mathias Vasile, conocido como Coker, le convidaron un mate y el puertorriqueño dio el visto bueno.

“Siempre veo a Messi con su mate y cada vez que lo veo quiero quitarle el mate y probarlo”, dijo.

Luego de probarlo, admitió que le gustó y, a modo de broma, sumó: “Messi ya sé lo que estás tomando, por eso metiste todos esos goles”.

Además de haberse empapado de la cultura local, Ozuna también cantó en vivo la canción “Te vas”.

Su vínculo con Messi:

La mención del 10 durante la transmisión también tiene un antecedente. Ozuna fue uno de los artistas convocados para el evento de presentación de Lionel Messi en Miami, realizado en el DRV PNK Stadium tras su llegada al Inter Miami.

En aquella presentación también participaron Camilo, Paulo Londra y Tiago PZK, quienes formaron parte de la propuesta musical preparada para la presentación del futbolista argentino ante los hinchas del club estadounidense.

El comentario sobre el mate y los goles de Messi sumó así una referencia futbolística a la visita de Ozuna a Argentina, en la previa de su encuentro con el público porteño que también incluyó su visita al stream Olga.

Su top 3 de cantantes:

Durante la misma charla, el puertorriqueño reveló que dentro de ranking de artistas se encuentran: Don Omar, Wisin & Yandel y Tego Calderón.

“Un Poco de Ruido”:

El "Negrito Ojos Claros" asistió también como invitado de lujo al programa de streaming Un Poco de Ruido, conducido por Pinky SD, Damo y DJ Pipo, donde se prestó a la clásica "cumbierización" de sus mayores éxitos.

Interpretó versiones en ritmo de cumbia tropical de algunos de sus mayores éxitos mundiales como “Te vas”, “Se preparó” y “Taki Taki”.

El momento más viral de la noche ocurrió cuando Ozuna volvió a tomar mate amargo frente a las cámaras. Reveló que lo había probado por primera vez el día anterior en un stream con el creador de contenido Coker debido a la enorme curiosidad que le generaba ver siempre a Lionel Messi cargando su termo.

Al darle un sorbo a la infusión en pleno programa, no dudó en bromear enviándole un mensaje al astro del fútbol: “Papi Messi, sé que ya estos son los trucos porque tú metes todos esos goles”.

Además, el cantante confesó haberse vuelto fanático de la bebida y aseguró que planea llevar yerba a Puerto Rico para seguir con la costumbre.

La visita dejó en claro la fuerte conexión que une al músico con el público local, ya que el propio artista recordó que vivió cuatro meses en Argentina en 2016 al comienzo de su carrera, recorriendo boliches históricos como Pinar de Rocha y Tornado.

El paso de Ozuna por Argentina:

El cantante regresó a la Argentina con su gira “Una Aventura World Tour”, para presentar su show este 8 de septiembre, en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Después de conquistar escenarios de todo el mundo y convertirse en uno de los artistas latinos más escuchados de la última década, el cantante vuelve a encontrarse con el público argentino.

Inspirado en uno de sus lanzamientos más recientes, Una Aventura, el tour propone mucho más que la presentación de un nuevo repertorio: es una celebración del camino recorrido junto a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Según compartió la producción el concierto, los fans podrán disfrutar de clásicos que marcaron la carrera de Ozuna, como “Dile que tú me quieres”, “Se Preparó”, “Baila Baila Baila” y “Hey Mor”, junto a las canciones que forman parte de su presente artístico.

“Un show pensado para celebrar la historia que sigue construyendo junto a sus fanáticos”, destacó el artista.