Gimnasio a cielo abierto: las disciplinas que transforman el paisaje marplatense

Mar del Plata es mucho más que sus playas. Durante todo el año, la ciudad ofrece una amplia variedad de escenarios y propuestas para quienes quieren vivirla de una manera diferente y encontrar en el deporte una forma de disfrutar de sus paisajes.

Desde las actividades náuticas y el surf hasta el golf, la pesca, el running, el skate o los vuelos en parapente sobre las sierras y los acantilados, las opciones combinan aventura y naturaleza y permiten descubrir distintos rincones de la ciudad a través de la actividad deportiva.

Deportes Náuticos:

Si la idea es sumar a la estadía una experiencia en contacto con el mar, los deportes náuticos son una de las opciones imperdibles.

Un buen lugar para iniciarse en estos deportes es el tradicional Club Náutico, ubicado en el puerto de la ciudad. Allí se pueden tomar cursos de windsurf, yachting, remo y stand up paddle sin necesidad de hacerse socio.

Al hablar de deportes, aparece siempre la estrella principal: el surf. Como Capital Nacional de este deporte, Mar del Plata tiene numerosas playas con diferentes características para los principiantes que quieran animarse a aprender o los más avanzados que deseen perfeccionar su técnica.

Entre las olas más elegidas por los surfistas están las de Playa Grande y Varese, ambas con escuelas que permiten iniciarse en este deporte y alquilar tablas, trajes y todo lo necesario para vivir esta apasionante experiencia. También hay escuelas en el torreón del Monje, el Centro Naval y la zona norte de la ciudad.

Además de surf se puede aprender stand up paddle (SUP), una modalidad que consiste en deslizarse sobre tablas de mayor tamaño que las convencionales, propulsadas por un remo.

Golf:

Mar del Plata es uno de los destinos más elegidos por jugadores de golf tanto profesionales como amateurs, principalmente por la gran variedad de canchas que ofrece.

En la ciudad hay cuatro clubes y cinco canchas de nivel internacional, homologadas por la Asociación Argentina de Golf. Todas ellas están disponibles durante todo el año para la práctica de jugadores con y sin handicap.

Quienes hagan al golf parte de sus vacaciones tienen la posibilidad de jugar cada día en lugares con distintas características: frente al mar, en un quebrado paisaje serrano o en el corazón de una añeja arboleda.

Uno de los campos de golf más antiguos del continente es el Mar del Plata Golf Club, denominado la catedral del golf. La llamada cancha vieja se ubica en Playa Grande y es un auténtico link de tipo escocés, corto y ondulado; mientras que la cancha nueva está emplazada a 5 kilómetros de distancia de la otra y es de tipo parque. Ambas poseen 18 hoyos.

El Club Mar del Plata Golf Los Acantilados se ubica en el barrio que le da el nombre al club, aproximadamente a 5,5 kilómetros del Faro de Punta Mogotes. Tiene 27 hoyos y es de tipo parque, con amplios fairways y excelente forestación.

También hacia el sur, a 15 kilómetros del faro, se ubica el Marayuí Country Club, una cancha de tipo americano, con 9 hoyos de doble green. Un pintoresco arroyo con buen caudal de agua atraviesa la cancha.



Por último, en un campo de 40 hectáreas se ubica el Sierra de los Padres Golf Club, de 18 hoyos. La cancha constituye un desafío para el jugador ya que al haber sido construida en las estribaciones de las sierras, sus fairways son angostos y en casi todo momento estará parado en plano inclinado.

Pesca:

La pesca es otra de las principales actividades deportivas que pueden disfrutarse durante todo el año. Puede practicarse desde la costa o embarcado, dentro de la ciudad o en la Laguna de los Padres, y a cualquier hora del día.

Quienes elijan la pesca desde la costa podrán hacerlo en la playa, las rocas, las escolleras que se internan en el mar o los muelles; la zona céntrica u otras un poco más alejadas.

La ciudad también permite realizar pesca embarcada o de altura, pesca con mosca y señuelos artificiales, en Lagunas, Arroyos y Canales.

Existen varios prestadores que ofrecen excursiones de pesca deportiva embarcada de altura y media altura que incluyen los equipos y el almuerzo a bordo, para asegurar una experiencia completa.

La Laguna de los Padres es otro point muy elegido por los pescadores que quieren salir un rato de la postal marítima.

Parapente:

Los más aventureros se van a sentir atraídos por otra experiencia imperdible: volar sobre la costa o las sierras, a 200 metros de altura, en parapentes biplaza y sin necesidad de tener experiencia. Desde cualquiera de los dos lugares la vista es increíble y asegura recuerdos imborrables.

Quienes ofrecen este servicio dan la opción de registrar toda la aventura en video HD para que quien lo vea sienta ganas de venir a Mar del Plata a vivir la misma experiencia.

Skate:

El skate gana cada vez más fanáticos y Mar del Plata es uno de los destinos perfectos para disfrutar de los numerosos spots con los que cuenta.

Tanto los skateparks como las veredas y desniveles de la costa son los lugares más elegidos por skaters locales y turistas.

Por su diseño, ubicación y construcción, el skatepark de la Rambla Bristol es considerado uno de los más importantes y completos del país.

También están los ubicados en la Plaza Mitre, el del Parque Municipal de los deportes Teodoro Bronzini y el de la ciudad de Batán; todos ellos elegidos por residentes y turistas que disfrutan de esta práctica en cualquier momento del día y le aportan un atractivo diferente al paisaje.

Footgolf:

Los que buscan deportes novedosos también tienen un lugar en Mar del Plata: la primera cancha de footgolf de Argentina. Ubicada en la zona de Colinas Verdes, cuenta con 200 hectáreas de naturaleza e increíbles vistas.

¿Que es el footgolf? Se trata de un deporte que combina el fútbol con el golf y consiste en golpear una pelota de fútbol para introducirla en los hoyos en el menor número de golpes posible.

Actividades deportivas frente al mar o en la sierra:

La brisa del mar, el aire serrano y los inigualables paisajes de Mar del Plata invitan a realizar actividades deportivas al aire libre y eso hace que muchos de sus rincones se transformen en excelentes gimnasios a cielo abierto.

Los 47 kilómetros de costa son perfectos para realizar actividad física con escenografías instagrameables de fondo y combinar el deporte con, por qué no, una sesión de fotos a la ciudad y alguna que otra selfie.

En todo momento del día y en cualquier época del año una de las habituales postales de la costa es la de cientos de personas que la eligen para hacer recorridos en bicicleta, largas caminatas con vista al mar, running o una salida en rollers.

También se puede dejar el mar por un rato y adentrarse en la sierra para hacer trekking o senderismo, recorrer los bosques que bordean la Laguna de los Padres o subir por senderos en la zona serrana, disfrutando de la vista desde la altura de los campos sembrados.

Para conocer más información sobre las actividades deportivas que ofrece Mar del Plata, ingresar a www.turismomardelplata.gob.ar