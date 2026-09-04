“Si no te valora ese gil ¿quién se cree?”: La Joaqui estrenó su nuevo tema musical "YAKUZA"

Joaquinha Lerena De La Riva, más conocida como “La Joaqui” regresó al sonido “butakero” con "YAKUZA", su nuevo lanzamiento, y una frase que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas por sus seguidores: "De tin marín de do pingüé, si no te valora ese gil, ¿quién se cree?".

La cantante había adelantado parte de la canción durante una transmisión de Luzu TV, donde el fragmento comenzó a generar repercusión incluso antes de su estreno oficial.

Tras su reciente ruptura con el cordobés Luck Ra, sus seguidores rápidamente comenzaron a especular sobre el posible significado de la letra, aunque ella no confirmó que la canción esté inspirada en esa relación.

Con "YAKUZA", la cantante vuelve a sus raíces y recupera el sonido RKT que marcó sus comienzos dentro de la escena urbana argentina.

Producido por Martín Vegas, el tema llega con una fuerte impronta callejera y una propuesta cargada de actitud.

Este lanzamiento también funciona como antesala de su próximo show: La Joaqui se presentará el 30 de octubre en el Complejo C, donde se reencontrará con su público y repasará sus principales canciones.

La letra:

La letra de "YAKUZA” es una declaración de independencia, empoderamiento femenino y revancha emocional enmarcada en el ritmo bailable.

La composición abandona cualquier tono melancólico o de tristeza para mostrar a una protagonista completamente segura de sí misma, despreocupada y lista para seguir adelante.

La letra gira en torno a rescatar el amor propio tras una relación donde la otra persona no supo dar el valor que correspondía.

Tendencia en redes:

El nuevo lanzamiento se consolidó rápidamente como una de las tendencias en redes sociales, impulsando a miles de usuarios a compartir creativas coreografías y dinámicos desafíos de baile al ritmo de este nuevo éxito.

Un claro reflejo del furor que causa el “trend”, es el video viral publicado por la creadora de contenido Sasha Ferro.

En este clip promocional, la influencer se une a un potente y divertido "combo" integrado por la propia cantante La Joaqui, Facu Guarino y Albere, quienes despliegan toda su actitud y energía para demostrar por qué esta canción se ha adueñado por completo de las pistas digitales.

Más estrenos:

"YAKUZA" llega después de "Te Vi", su colaboración con Callejero Fino, que exploró un costado más íntimo de la artista y alcanzó el Top 50 de Argentina.

El nuevo single se suma además a la etapa iniciada con ELECTRA, su más reciente álbum de estudio, compuesto por 11 canciones y con colaboraciones junto a Six Sex, Ángela Torres, Callejero Fino, Gabito Ballesteros, Loyaltty y Doble P.