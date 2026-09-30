"Me agarró pánico": Juana Viale confesó que se ofreció para reemplazar a Mirtha tras un impulso y luego se arrepintió

Durante una entrevista, Juana Viale reveló el caótico detrás de escena de su debut en la conducción, cuando debió reemplazar de urgencia a Mirtha Legrand luego de que su abuela se fracturara.

Entre risas, la actriz confesó que la decisión nació de un impulso: "Yo estaba en un almuerzo con amigos muy distendida, lo llamo a mi hermano y le digo: 'Nacho, olvidate... hago yo el programa ese mismo día'".

Sin embargo, el efecto del alcohol pasó y la cruda realidad la golpeó con fuerza a la mañana siguiente: "Lo llamo a mi hermano al otro día y le digo: 'Nacho, no... yo no puedo hacer esto'. Me agarró pánico, no puedo, no puedo".

Para su sorpresa, su hermano ya había lanzado las promociones y no hubo marcha atrás.

“Estoy vigente entonces todavía para tener hijos”:

Tras de dar a luz a cuatro hijos, uno de los cuales falleció en 2011, Juana Viale confirmó que considera la posibilidad de volver a ser madre a los 44 años.

La conductora habló de la maternidad durante una entrevista y dejó una clara postura sobre el tema.

La actriz recordó que tuvo a sus hijos entre los 20 y los 30 años y describió ese período como una experiencia “muy armoniosa” y “muy linda”, en la que aprendió a crecer “empáticamente”.

Sin embargo, señaló que su presente familiar es distinto al de aquellos primeros años. Su hijo menor tiene 14 años y, según explicó, ya cuenta con mayor autonomía. “Ahora ya estoy más como: ‘Ay, no lo hagas’. Bueno, ya no estoy criando”, expresó entre risas.

Y reflexionó: “Nunca dejás de ser madre por más que se vayan a vivir solos”, señaló. Luego agregó: “Nunca más vas a volver a dormir tranquilo, por más que no vivan contigo”.

En este contexto, el entrevistador mencionó estadísticas sobre el aumento de mujeres que tienen hijos después de los 40 años. Ante ese dato, Juana Viale respondió con humor: “Estoy vigente entonces todavía para tener hijos”.

Viale también se refirió a cómo transitó los embarazos y el período posterior a los nacimientos. Ante la consulta sobre sus sensaciones durante la gestación, dijo: “Me encanta. Me siento Wonder Woman”. Y precisó que esa afinidad no se limita a esa etapa: “Me siento revital, me encanta. El posparto también me gusta, me gusta la cosa con la criatura”.

Baby Shower y el sexo de sus hijos:

La conductora marcó distancia con prácticas como los baby showers y las revelaciones de sexo. “Por favor, no seamos ridículos. Eso es contemporáneo”, comentó sobre esos festejos.

Además, contó que prefiere conocer el sexo de sus hijos al momento del nacimiento. “Me entero del sexo de mis hijos cuando nacen”, afirmó.

Aunque no confirmó ningún embarazo ni un plan inmediato para agrandar su familia, Viale dejó abierta la posibilidad de atravesar otra vez la experiencia de la maternidad.

La salud de Mirtha:

En otro tramo de la entrevista, Pergolini le preguntó por el estado de salud de su abuela. Viale aseguró que atraviesa una mejoría, aunque remarcó que el proceso avanza de acuerdo con sus tiempos.

“Está muy bien, está avanzando, está mejorando, tiene sus mejorías. Pero bueno, es una mujer grande”, explicó.

La conductora contó que su abuela se mantiene informada y sigue de cerca la televisión. “Ve la tele, todo pasa. Ve los programas de ella, ve los noticieros. Hoy está viendo esto, digamos. Muy atenta, muy activa”, detalló.

“Está mejorando, a su ritmo”, aseguró Viale.

“Me costó la vida pública:

Viale revivió el costo personal de haber crecido frente a las cámaras y cómo esa experiencia moldeó su rol como madre. Al recordar su infancia, la actriz y conductora explicó la falta de control que tuvo sobre su propia imagen.

"Elegí la vida profesional pública, pero mi vida privada fue pública sin mi consentimiento durante toda mi vida casi”, dijo.

Esta falta de fronteras la llevó a tomar medidas drásticas con las siguientes generaciones: "No es algo que elegí y por eso creo que yo preservé mucho la identidad de mis hijos, porque me parece que algo me costó. Cuesta el odio de mucha gente, juicios casi", confesó.

"Armé el bolso en el medio del Atlántico":

En uno de los momentos más desopilantes de la nota, Juana recordó una insólita pelea que tuvo en alta mar durante su travesía en un barco a vela. Se trata de una insólita pelea que tuvo con una ex pareja y confesó que pensó en tirarse al agua.

Entre risas, la conductora reveló una desmedida reacción en pleno viaje: "Quemamos fusibles adentro, ¿viste? Discusión... ¿pero qué hice? El bolso".

Al darse cuenta de lo absurdo de la situación estando en el medio de la nada, Viale admitó la locura de su impulso: "Empezaste 'yo de acá me voy, yo de acá me voy'. Es ridícula, y cuando lo hacía te das cuenta que lo que estabas haciendo era totalmente estúpido. Mi cabeza era 'me tiro con la tabla'", remató sobre la divertida anécdota.