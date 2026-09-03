"Necesitaba volver a sentir ese miedo de lo desconocido": Luisana Lopilato confesó por qué busca salir de su zona de confort en la actuación

Luisana Lopilato se encuentra en plena etapa de disfrute profesional. Lejos de conformarse con los papeles que le llegan, la actriz decidió patear el tablero y ponerse al hombro un proyecto que perseguía desde 2020: llevar al cine la historia de Margarita Di Tullio en Pepita la pistolera.

Bajo la dirección de Lucía Puenzo, la película -que implicó semanas de rodaje entre Mar del Plata y Buenos Aires- significó un enorme desafío actoral y su debut formal en el detrás de escena como productora asociada.

El film ya se encuentra disponible en distintos cines de todo el país y más adelante aterrizará en plataformas digitales.

El riesgo de Pepita y las escenas más difíciles:

Para Lopilato, la elección del proyecto no fue casual. Responde a una necesidad profunda de reinventarse y buscar roles que la saquen de su zona de confort:

"Me estaba pasando algo de que necesitaba como volver a sentir otra vez ese miedo de lo desconocido".

Y agregó: “Dudar si voy a poder hacerlo o no es un poco masoquista, pero creo que es lo que me hace querer seguir siendo actriz”.

A la hora de encarar el personaje, Luisana confesó que sintió la necesidad de construirse una máscara para distanciarse de sí misma, debido al fuerte impacto de algunas secuencias:

"Había muchas escenas sexuales, mucho contenido que es un ambiente en el que no es mi mundo, y vocabulario que no manejo tampoco", expresó.

“Necesitaba realmente ser otra persona para poder hacerlo”, sumó. A pesar de la complejidad del personaje, la actriz enfatizó el enfoque respetuoso y realista que le dio la producción a la historia de Di Tullio y su vínculo con las trabajadoras sexuales de los años 80.

"Más allá de que fue una criminal y que en la película en ningún momento la romantizamos, fue muy querida e hizo muchas cosas por las trabajadoras sexuales", reflexionó.

En la misma línea, dijo: “Trabajaron trabajadoras sexuales reales en la película y fue una elección de Lucía Puenzo para hacelas parte y hablar con propiedad. Aprendí un montón de historias, yo estaba en una burbuja”.

El rol de productora también le exigió facetas desconocidas y reuniones complejas para conseguir el financiamiento inicial.

"Tuve que tener algunas charlas medias incómodas de pedir plata para que se puedan convencer de que el proyecto iba a estar bueno". Es raro porque la misma gente que trabaja en el cine te dice 'no inviertas plata en el cine'. La gente que está en esto ama el cine, es por amor y por pasión”, detalló.

La escuela de Cris Morena: "Me formó":

Al repasar su extensa trayectoria, que comenzó cuando era apenas una niña, el nombre de Cris Morena y proyectos icónicos como Rebelde Way o Alma Pirata surgen de manera inevitable.

"A Cris la quiero también, me formó. Hasta el día de hoy hablo y me cruzo mensajes con ella. Con Cami (Bordonaba) también trabajé muchos años, fuimos familia. Tuvimos vidas totalmente diferentes, pero hace poquito volvimos a entrar en contacto”, reveló.

"Ahora que soy madre digo que no": el filtro para elegir sus personajes:

A lo largo de los años, su criterio para aceptar papeles en la pantalla grande o en televisión dio un vuelco rotundo. Si bien en los inicios de su carrera la vorágine laboral la llevaba a encadenar proyectos sin pausa, hoy su realidad es muy diferente y la decisión final está firmemente ligada al bienestar de sus cuatro hijos.

“Estoy en una etapa ya, vengo hace bastantes años en una etapa de creo que de disfrute y de hacer cosas que me hagan feliz. Mi prioridad es trabajar con gente que quiero, que me hace bien, ambientes lindos y proyectos que realmente disfrute hacer”, dijo.

Esta selectividad no es caprichosa, sino el resultado del enorme esfuerzo logístico que implica trasladar su dinámica familiar desde Canadá cada vez que decide encabezar un rodaje en Argentina.

Familia, mudanza a Canadá y el pacto con Michael Bublé:

Radicada oficialmente en Canadá junto a su esposo, el cantante Michael Bublé, Luisana admite que su realidad cambió por completo desde que formó su propia familia.

"Siento que mi vida empezó desde que tengo hijos, no tengo memoria de lo anterior”, lanzó.

Y continuó: “Mi prioridad hoy es trabajar con gente que quiero, que me hace bien, ambientes lindos y proyectos que realmente disfrute hacer”.

Para lograr coordinar una agenda repleta de giras mundiales y extensas jornadas de filmación, la pareja mantiene una organización milimétrica y un pacto inquebrantable.

"Ya arreglé con mi marido: 'bueno, vos este mes tómalo vos, yo este mes no trabajo'. Nos turnamos así, uno trabaja y el otro no. El que no está laburando en un proyecto puntual se encarga más de la familia y nos acompañamos”, dijo.

A pesar de vivir en el hemisferio norte, donde sus hijos están escolarizados y practican desde piano hasta hockey sobre hielo, la "argentinidad" sigue intacta en el hogar gracias al constante apoyo de sus padres y hermanos.

"Mis hijos son re argentinos, hablan como argentinos y toda la gesticulación es argentina. Mi mamá y mi papá viven mucho en Canadá conmigo, me ayudan un montón y no hablan inglés, así que no hay otra manera. Aprenden todo lo bueno y todo lo malo”, explicó.

El ranking de compañeros: Guillermo Francella al podio y Mariano Martínez en el último lugar:

En la entrevista le propusieron a Luisana un divertido juego interactivo: ordenar de mejor a peor (del 1 al 10) a distintos colegas con los que compartió elenco a lo largo de su carrera, bajo la estricta condición de ubicarlos a medida que aparecían, sin saber quién vendría después.

Antes de comenzar, la actriz se encargó de aclarar que su perfil es absolutamente pacífico: "Yo me llevo bien con todo el mundo, no tuve problemas con nadie".

Como era de esperarse, el puesto número uno quedó reservado para su hermano, Darío Lopilato, con quien compartió el fenómeno de Casados con hijos.

"Mi hermano me hace sentir re cómoda, es muy profesional y el más prolijo", aseguró con orgullo. El segundo escalón del podio fue para Guillermo Francella, a quien definió como un gran consejero hasta la actualidad: "Es un gran amigo, hasta el día de hoy lo llamo, hablo y le pregunto qué opina".

El tercer lugar lo ocupó Florencia Peña, cerrando así la mesa principal de los Argento.

La gran sorpresa y el momento más picante de la sección ocurrió cuando apareció la imagen de Mariano Martínez, su ex compañero en Alma Pirata. Con una rápida mirada a las posiciones que le quedaban libres, Lopilato decidió enviarlo directo al fondo de la grilla.

Sumando pimienta a un listado donde también ubicó a Cris Morena en el cuarto lugar, a Camila Bordonaba en el quinto y a Benjamín Rojas en el séptimo.