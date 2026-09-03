"Hablo con Milei, tenemos una buena relación": la revelación de Moria Casán sobre su vínculo con el presidente

En el marco de una entrevista, Moria Casán se sinceró sobre su vínculo con los políticos a lo largo de su vida, los sentimientos y algunos episodios íntimos que hasta ahora había mantenido en reserva.

Consultada sobre si aceptaría una invitación a cenar de parte de Javier Milei, Casán no dudó: "Sí, ¿por qué no?". La conductora contó que este año la Secretaría de Cultura de la Nación le hizo un reconocimiento especial y remarcó el vínculo cordial que mantiene con el mandatario desde antes de que asumiera.

"Muchas veces hablo con Milei, me ha llamado para felicitarme en el programa, me ha llamado a mi casa para felicitarme por notas o cosas que vio mías", relató, y agregó que la relación con el Presidente viene "desde que él vino a Incorrectas y desde que todavía no era Milei".

“Yo soy ‘casanística’”:

Casán también se refirió al presente político con una mirada más amplia: "El que es un buen ciudadano y el que cree en la democracia tiene que respetar a la gente que votó".

Y aclaró que prefiere no meterse en discusiones partidarias: "Yo no me voy a meter en sus ideas peronistas, el peronista de Perón y de Evita y de los '50". Fiel a su estilo, cerró el tema con una definición propia: "Yo soy casanística, creo en mí, en mi laburo, en que nunca paré de trabajar".

Los amores en su vida:

Ante la pregunta sobre si en la vida uno se enamora una sola vez o varias, la conductora fue contundente: "A mí me cuesta mucho enamorarme, estoy muy enamorada de mí misma, por eso he tenido muchos hombres".

Y profundizó: "No hay un amor de tu vida. Yo creo que con cada hombre tenés un flechazo, con cada relación hay algo que te pasa".

Sobre la cantidad de parejas que tuvo a lo largo de su vida, entre risas, confesó: "De los hombres que he tenido, te digo la verdad, ni me acuerdo la cantidad, ¿eh? Muchos, y me olvido".

Pero el momento más llamativo de la entrevista llegó cuando el conductor le preguntó si había tenido algún vínculo con una figura del poder que nunca haya salido a la luz. Allí, Casán reveló un capítulo desconocido de su vida: mantuvo un romance clandestino durante ocho años.

"A mí me encantaba la clandestinidad. Mucho tiempo con una persona de amante clandestina, como ocho años, que nunca nadie se enteró", contó, y remarcó que ese vínculo fue "para sexo nada más".

Por otro lado, se refirió a su actual relación con el Pato Galmarini y apeló a su característico sentido del humor para echar por tierra las versiones que indicaban una pomposa boda en el estadio xeneize.

Negó rotundamente que vaya a casarse en la cancha de Boca con Fernando. Lejos del protocolo tradicional, la conductora bromeó sobre el estilo de su pareja y lanzó sin filtros: “Con Pato me casaría como se casó siempre él, con un cura trucho”.

El poder político:

Por otro lado, la diva recordó con cariño su amistad con Carlos Menem, a quien definió como "divino".

Según relató, el ex presidente solía invitarla a cenar a la quinta de Olivos en encuentros informales: "Me iba muchas veces a cenar con él. Muchas veces estaba solo y decía ‘venite a la quinta’, e íbamos y mientras miraba un partido de fútbol decía ‘¿qué querés comer?’".

Entre las anécdotas, Casán recordó el día en que definió a Fernando de la Rúa como "un balde de Rivotril", una frase que hizo estallar de risa a Menem: "Le agarró un ataque de risa diciendo ‘lo que yo siempre quise decir pero nunca pude decir’". Tras ese episodio, el ex presidente hasta le pidió que organizara encuentros: "Ahí me dijo ‘armame mesas con gente’, y yo le armaba", cerró.

El éxito de su serie y un momento de emoción:

"La One" reveló la profunda emoción que vivió al repasar su historia junto a su hija, Sofía Gala, quien además asume el desafío de interpretarla en la ficción.

“En el segundo capítulo lloramos. Lloré por cuando Sofía queda embarazada de ella misma, esa escena”, confesó la diva, visiblemente movilizada por la poética del relato, al cual describió de manera definitiva como “la historia de amor de una madre y una hija”.

Respecto al éxito de la serie, destacó el valor de la producción local: Celebró abiertamente que la producción sea "un éxito con sello nacional".

Asimismo, recordó con humor su mediático paso por la cárcel en 2015 en Paraguay. Lejos de guardar un mal recuerdo, la conductora sorprendió al revelar el trato que recibió por parte del personal del penal de mujeres del Buen Pastor: “El psicólogo de la cárcel me pidió un autógrafo”, confesó entre risas, dejando en claro que su magnetismo superó cualquier frontera judicial.

“Paraguay me ama a mí y yo amo a Paraguay”, afirmó.

El vínculo con Lali:

Casán disipó de manera tajante cualquier rumor de enemistad con una de las máximas figuras del pop local. Desmintió categóricamente un distanciamiento con Lali Espósito y aprovechó para elogiar su arrolladora carrera.

Lejos de las comparaciones que suelen hacerse en el espectáculo, la diva marcó la cancha y sentenció con firmeza: “Lali no es la futura Moria, ella ya es Lali”.

“Todo divino con Lali, chicos”, ratificó.

Su opinión sobre el caso Tini:

Por otro lado, sumó su voz al debate en torno a la fuerte interna familiar de Tini Stoessel y optó por un mensaje de concordia y respaldo hacia el entorno de la cantante.

"La One" le restó gravedad a las acusaciones económicas que sacuden al clan: “No creo que los Stoessel hayan estafado a su hija”, opinó de manera contundente.

Con una mirada optimista sobre el futuro de la relación, la diva minimizó la ruptura y vaticinó en el mismo plano que el conflicto “se va a arreglar”.

La primera trans argentina:

Casán recordó su histórico rol como precursora y aliada de la comunidad artística trans durante los años 70.

En este sentido, la diva rememoró con orgullo la historia de Ana Lupez, una mujer que convivió con ella en aquella compleja época.

“De mi casa salió la primera trans argentina”, reveló de manera contundente. En su relato, la conductora detalló el fuerte lazo que las unía y explicó cómo fue aquel proceso: “Había sido su primer bailarín, Hugo Chaparro, y salió de su casa para comenzar su transición”.

Su futuro:

Casán dejó en claro que su retiro de los escenarios y las pantallas no es una opción cercana, proyectando una longevidad artística sin precedentes.

Se refirió a su vigencia en el espectáculo y redobló la apuesta con una ambiciosa frase: “Me imagino trabajando más años que Mirtha”.

Con esta declaración, "La One" ratificó su inagotable energía y su deseo de batir todos los récords de la televisión local.