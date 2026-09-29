"Stremeo pensando en el chabón que busca en mi stream un refugio": Davo Xeneize y la íntima conexión con su comunidad

Durante una entrevista, Davo Xeneize compartió los motivos que lo llegan a continuar generando contenidos digitales y destacó el privilegio de trabajar en algo que a uno le gusta.

Detrás de las transmisiones diarias que promedian decenas de miles de espectadores, existe un nivel de autoexigencia y planificación que roza lo obsesivo.

En este sentido, el streamer detalló su extenuante rutina de lunes a lunes que incluye ocho horas diarias en vivo y la gestión personal de sus canales de YouTube.

El crecimiento de su canal fue meteórico desde aquel debut el 5 de diciembre de 2020: "Tengo el recuerdo de prender stream de prueba y tenía ocho personas. Como vi que había ocho personas me quedé streameando como tres o cuatro horas”.

Y recordó: “Fue quizás de los días más felices de mi vida".

Lo que nació como el deseo genuino de tener un lugar en el debate de Boca Juniors, mutó rápidamente en un fenómeno masivo que transformó por completo su cotidianidad.

La terapia en su vida y el éxito:

Ese salto abrupto hacia la notoriedad pública tuvo sus costos emocionales. El joven creador confesó que debió recurrir a asistencia psicológica en marzo de 2023 para asimilar el impacto de la fama.

"Arranqué terapia por la exposición pública. No entendía qué estaba pasando con mi vida, no sabía cómo lidiarlo y no sentía que tenía la capacidad para ser una persona medianamente conocida", admitió.

El diván le enseñó a relativizar el odio de las redes, aunque con un efecto secundario inesperado: "Perdí un poco de sensibilidad ante el elogio y eso me duele un poco".

A pesar de su indiscutible fanatismo por Boca, Davo logró ganarse el respeto del hincha de River Plate gracias a un código inquebrantable de honestidad y folklore sin violencia.

"A mí hay algo que me valora el hincha de River: que no la careteo. Yo no la juego a hacerme el neutral o el periodista. Yo soy hincha de Boca y quiero que River pierda todos los partidos. El hincha de River lo sabe y se juega con esas reglas", explicó.

Al reflexionar sobre el éxito económico y el privilegio de vivir de lo que le apasiona, el streamer desmitificó los vicios comunes de la viralidad moderna y reafirmó el compromiso sagrado que mantiene con su audiencia en vivo.

“Muchos buscan el clip viral, pero el clip tiene que ser genuino, no puede ser buscado. Yo desde que pongo iniciar transmisión hasta que termino, en lo único que pienso es en la gente del chat", sentenció.

Fue en ese instante donde sintetizó la verdadera filosofía que guía sus largas noches frente al monitor: "Trato de divertirme porque creo que mi diversión es la diversión del otro. Hace tiempo que streameo pensando en el pibe que sale del laburo, pone mi stream para cagarse de risa y busca en mi contenido un refugio".

Mundo Boca:

Al rememorar los impulsos que lo llevaron a encender la cámara por primera vez a los 18 años, el streamer reveló una profunda necesidad de representar fielmente el sentir del hincha genuino.

"Realmente yo sentía que necesitaba, por así decirlo, yo como hincha de Boca, tener un lugar en el mundo de Boca. Sentía que sabía mucho, que estaba muy capacitado, y me rompía mucho las pelotas los representantes de Boca que no sabían nada", disparó.

Con la pasión que lo caracteriza, recordó el fastidio que le generaba ver en los medios tradicionales a figuras famosas que titubeaban ante preguntas básicas sobre el club de sus amores.

"Yo dije: 'Boludo, yo tengo que ser el hincha de Boca amigo. Mi vida es Boca, no puede Boca estar representado por gente que capaz no sabe tanto'", sentenció, marcando el origen de una esencia que mantiene intacta hasta el día de hoy.

En la misma línea, Davo se emocionó al recordar que su amor incondicional por los colores nació de un mandato familiar inquebrantable.

"Mi abuelo cuando era chico me agarró a mí y me dijo: 'Vos tenés que ser bostero y vos tenés que ser riquelmista. Vos tenés que bancar a Riquelme y tenés que ser hincha de Boca'", rememoró con nostalgia.

Para el joven creador de contenido, esa figura era una autoridad absoluta: "Viste que cuando vos sos chico, tu abuelo es como tu ídolo; era palabra sagrada. Yo sentí que mi abuelo no se equivocaba y lo cumplí a rajatabla".

"Para vivir del stream necesitás un golpe de suerte":

A pesar de su meteórico éxito, el joven creador se encargó de dejar un mensaje realista para quienes intentan seguir sus pasos, derribando el mito de que cualquiera puede vivir de las plataformas digitales sin una cuota de azar.

"Yo no recomiendo que dejen de lado su vida para streamear de cero, no lo recomiendo. Para mí, si estás estudiando o trabajando, tenés que seguir con eso hasta que el stream te dé un rédito económico en mi opinión, porque es muy difícil empezar de cero y vivir de eso", aconsejó.

En ese sentido, reconoció que el talento o la constancia no siempre son suficientes si no se alinean los planetas: "Por más que le metas y todo, tenés que tener mucha suerte. Yo tuve mucha suerte también, es la realidad. Si no, no llegás. Necesitás un golpe de suerte sin duda", concluyó.

Padrino de un bebé fan:

Entre las vivencias más insólitas que le trajo la exposición, Davo relató cómo terminó convirtiéndose en el padrino de un bebé cuya madre le contó que el niño se calmaba únicamente al escuchar sus transmisiones.

El streamer se tomó el compromiso con total seriedad, aunque confesó, entre risas, su absoluta falta de experiencia con los recién nacidos: "Fui a su casa todo de traje y me enteré de un montón de cosas, boludo. Me enteré, por ejemplo, que los bebés no comen hasta los primeros seis meses. Eso no lo sabía yo, realmente te lo digo, eh”,

El creador de contenido admitió con humor su total ignorancia en la materia: "Yo nunca tuve un bebé, o sea, nunca tuve un bebé en mis manos. Se alimenta solamente de la teta de la mamá, seis meses sin comer”.

Sufrimientos en el fútbol:

Al abordar los momentos más difíciles que le tocó vivir como hincha del fútbol, el streamer trazó una clara diferencia entre las frustraciones recientes y el trauma que significó la Copa del Mundo de 2014, situándola por encima de cualquier otra caída del combinado nacional.

"Para mí, la final con Alemania fue la derrota más dolorosa de la historia de la selección argentina", sentenció de forma categórica.

Davo admitió que el histórico campeonato obtenido en Qatar ayudó a sanar viejas heridas y a relativizar los golpes actuales, pero reconoció que aquel recuerdo sigue intacto: "A día de hoy me duele más ver el gol de Götze que el gol de Ferrán Torres. El de Ferrán fue hace dos meses y el de Götze fue hace 12 años".

“El ídolo de River que más respeto es Cavenaghi”:*

Con una madurez que trasciende la clásica rivalidad futbolística, el streamer dejó de lado las chicanas para reconocer la grandeza de una de las máximas figuras del club de Núñez de las últimas décadas.

"El ídolo de River que más respeto como futbolero, y que digo 'yo con vos me saco el sombrero', es Fernando Cavenaghi", confesó abiertamente.

Davo fundamentó su profunda admiración en la actitud que tuvo el delantero en el momento más oscuro de la institución millonaria, trazando un paralelismo con lo que él mismo busca y valora en los referentes de su propio club.

"El ídolo de verdad para mí se nota más en las malas que en las buenas. Cuando River se fue a la B, todos se fueron; ningún ídolo de los que algunos aplauden quiso volver, se hicieron los boludos”, explicó.

“Y Cavenaghi, apenas River descendió, se vino en auto de Brasil, jugó toda la B, fue goleador, lo subió a primera y se fue ganando la Libertadores. Creo que representa lo que yo busco de los ídolos de los clubes: el estar y volver en las malas", añadió.

El vínculo con Gastón Edul:

Por otro lado, Davo analizó el éxito de “Paso a Paso” y su relación con el reconocido cronista de la Selección Argentina. Lejos de colgarse las medallas del furor que generan en las redes, el streamer demostró una enorme humildad al repartir los porcentajes del éxito.

"La verdad, te voy a ser completamente honesto, es 95% mérito de Gastón Edul, porque mi parte es la más fácil, la más cómoda", confesó de entrada.

Además, llenó de elogios el profesionalismo y la flexibilidad del periodista para acoplarse a su universo digital: "Él es el periodista consagrado que lleva 15 años estudiando, que cubrió el Mundial, la Copa América, y es el que viene a mi casa dos veces a la semana, se adapta a mi horario y deja que le diga cualquier barbaridad".

"La combinación es perfecta porque él es el periodista serio que informa fachero, y yo soy el tipo al que le chupa todo un huevo y habla de fútbol", sumó.