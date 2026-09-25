“Me decía ‘gordito, todo va a estar bien’”: Luck Ra reveló que Tiago PZK lo consoló cuando se separó de La Joaqui

En una íntima charla con Coscu, Luck Ra habló sobre el final de su relación con La Joaqui y se refirió especialmente al vínculo que mantenía con Tiago PZK, a quien consideraba un amigo y hoy vive un romance con la referente del RKT.

Recordó que Tiago y Lit Killah fueron las primeras personas a las que les contó sobre su ruptura amorosa. “Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, o andá a saber. A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al carajo. Hasta se dijo que nunca fuimos amigos”, explicó.

En ese sentido, defendió el vínculo que había tenido con su colega y contó que la relación iba más allá de compartir trabajo o encuentros ocasionales.

“No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo”, sostuvo.

Luego, recordó las palabras que Tiago le envió durante ese momento. “El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”, reveló.

“Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”, agregó.

También contó que, a partir de aquella situación, comenzó a manejarse de otra manera con su entorno. “Empecé a desconfiar de la gente. Era como ‘a mí también me pasó, te entiendo más que nadie, es una cagada esto que te está pasando, la gente habla siempre de más’”.

“Después fue su cumpleaños y ya me parecía raro que no me haya invitado. De ahí no lo vi nunca más. Igual le mandé ‘amigo, feliz cumple, te quiero mucho’. Después le había mandado otra cosa y saltó esto’”, contó.

La relación entre Tiago PZK y La Joaqui:

Al ser consultado por Coscu sobre la relación entre su ex novia y Tiago, aclaró que no cuestiona que ambos hayan decidido estar juntos. “Ellos igual se conocían de antes”, señaló.

“Desde el primer día solo espero que ella sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada”, añadió.

Sin embargo, reconoció que esperaba otra actitud por parte de Tiago porque, desde su perspectiva, existía un código entre amigos.

“Yo siento que entre los hombres hay cierto código”, afirmó. Y, ante la posibilidad de que él hiciera algo similar con una amiga de Tiago, fue contundente: “Yo tampoco lo hubiese hecho. No me hubiese puesto ni me hubiese agarrado a alguna amiga de ellos, te soy sincero”.

Los rumores sobre su vida amorosa y Tuli Acosta:

Durante la charla, Luck Ra desmintió las versiones que habían circulado sobre una supuesta fiesta en Ibiza después de su separación.

“No había ninguna sola chica que sea paga ni nada de eso. Todo mentira, amigo, olvidate”, aseguró. Además, contó que los rumores sobre una nueva relación incluso terminaron perjudicándolo a la hora de conocer a otras mujeres.

“No le hablo a nadie porque me da miedo hablarles a las chicas. Me olvidé completamente de cómo se chamuyaba, amigo. Te lo juro, pa”, sumó.

El cordobés aprovechó el espacio para limpiar su nombre y defender a su amiga Tuli Acosta, quien quedó envuelta en los rumores mediáticos como una supuesta tercera en discordia.

“Me gustaría como como decir, boludo, lo el mal que le hicieron a la pobre Tuli al principio, cuando de la nada estaba todo bien y empezaron a inventar de que de que había algo con ella. Ella la pasó mal de verdad. Fue una campaña muy sacada, fue a matarla”, relató.

El top de artistas favoritos:

Cuando llegó el momento de hablar de música y dejar de lado los escándalos, el cantante cordobés compartió sus gustos musicales y se animó a armar una lista con sus músicos predilectos del país, reconociendo incluso el talento de su rival.

“A ver, igual Tiago es una máquina, podría estar en un top cinco claramente. Creo que mi número uno es Khea. Khea es mi artista favorito. Después me gusta mucho Tan Biónica, Babasónicos me encanta”, contó.

Y continuó: “Al Duco lo pongo. Cuatro y cinco voy a poner a La Konga, yo escucho una banda La Konga”.

Los parecidos:

En otro de los momentos más descontracturados del stream, el cantante se tomó con mucho humor las constantes comparaciones físicas que recibe por parte de sus seguidores y de las redes sociales.

“Para muchos tengo muchos parecidos y la gran mayoría son caricaturas. Yo tengo medio cara de caricatura, ponéle. El burro de Shrek”, dijo.

“El payaso de It... Timmy Turner, a ese te pareces un poco más... pero acá por los ojos claros”, sumó.

"A quién le importa":

Luck Ra y Thalía sorprendieron a sus seguidores con una colaboración que cruza dos estilos y generaciones. Los artistas presentaron una nueva versión de “A quién le importa”, el clásico que la cantante mexicana convirtió en uno de los temas más reconocidos de su carrera, ahora adaptado al ritmo del cuarteto.

El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip oficial, en el que ambos artistas muestran su química y le imprimen una nueva identidad a la canción.

La producción busca conservar el mensaje de libertad del tema original, pero con una base bailable característica de la música popular de Córdoba.