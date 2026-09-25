”Me bajé de un auto en movimiento, me golpeé la cabeza y perdí el olfato”: la revelación de Débora Nishimoto

La actriz de “Envidiosa” recordó el accidente que sufrió y terminó en un traumatismo de cráneo que le generó la pérdida del olfato.



Estudiaba Letras en la universidad, pero después de ese episodio trágico empezó a ir a clases de teatro como terapia.



“Me bajé de un auto en movimiento, no quiero entrar tanto en detalle, pero sí fue algo que me marcó mucho. Lo único que me quedó como efecto secundario del accidente fue que perdí el olfato y tardé mucho en recuperarlo”, reveló la actriz.



Y continuó: “Hice rehabilitación, lo recuperé de una manera muy diferente, sentí que fue mi cuerpo el que me avisó que tenía que parar”.



Durante el mismo relato, detalló: “Me golpeé la cabeza y eso hizo que rebote contra una zona muy sensible y perdí el olfato. El olfato lo podés perder por golpes en la cabeza, también perdí parte del sabor, porque el sabor es la mezcla del gusto y del olfato”.



La recuperación:



En la misma charla, contó cómo fue el proceso de rehabilitación.



“Yo iba 15 minutos por semana, me vendaban los ojos y me acercaban aromas muy fuertes que al principio no distinguía, tenía que olfatear como un animal. Muy profundo”, dijo.



Y siguió: “De a poco, empezás a distinguir el café de la lavandina, cosas muy extremas. También tenés que reaprender qué es lo bueno y que es peligroso”.



Asimismo, contó cómo se encuentra actualmente: “Huelo y siento diferente a como era antes y a vos, seguramente. Soy medio daltónica del olfato, pero tiene su lado positivo porque había cosas que yo odiaba, como el olor a cigarrillo, que ahora huelo diferente, no lo odio tanto como antes, tolero más los olores negativos”.



Envidiosa:



Cuando empezó “Envidiosa” muchos la empezaron a conocer como actriz.



Al respecto, la entrevistada contó: “Sí, fue de una semana a la otra, fue salir a la calle y sentir todas las miradas, después me saludaba todo el mundo, realmente la vio todo el país. Me sorprendió, pensé que iba a apuntar a cierto público de mujeres y no”.



“La vio el encargado del edificio, los adolescentes, los nenes, todos. Me gustó cuando la gente me empezó a llamar por mi nombre porque al principio era la china de Envidiosa”, agregó.



Y confesó: “Prefiero que me llamen japonesa, pero está bien que me digan china en Envidiosa porque el personaje es chino”.



“Nací acá, soy argentina, yo defendía mucho que me identificaran con una nacionalidad propia”, aclaró.



Las raíces:



La actriz relató: “Somos de origen japonés. Mi sangre es enteramente japonesa. Nací acá y mis papás nacieron acá entonces soy recontra argentina, pero soy una mezcla de las dos culturas. Cuando pienso en mí veo muy claro mi lado japonés y mi lado argentino”.



Además, dijo: “Cuando fui a Japón pensé que la gente me iba a tomar como japonesa, pero me preguntaban si era mezcla, si era un cuarto japonesa. Yo soy 100 % japonesa, pero hay algo en la manera de caminar, de hablar, de vestirme, de ser y se dan cuenta”.



Durante el mismo relato, recordó: “Mis abuelos paternos llegaron de Hiroshima durante la guerra sin nada y después de unos años pusieron una tintorería que se llamaba “Hiroshima”. Lamentablemente las tintorerías fueron desapareciendo, pero es un rubro muy japonés de esa generación”.



Y siguió: “Mis padres, eran profesionales, habían estudiado una carrera y no querían seguir con el negocio familiar. En la época de mis abuelos, los inmigrantes, muchos japoneses, hacían floricultura, tenían viveros o tintorerías”.



Inicio en la actuación:



En otro tramo de la charla, la actriz compartió sus inicios profesionales: “Se dio también de una manera muy genuina, no dije “quiero ser actriz”. Hice un taller de teatro más como terapia, se lo recomiendo a todo el mundo, había compañeros en las clases que estaban filmando un corto, haciendo una obra y me empezó a salir trabajo”.



“Yo ahora veo filmaciones que hacía mi papá, que filmó todos los viajes de mi infancia, y me doy cuenta que había algo, que me gustaban las cámaras, que me gustaba posar, modelar”, añadió.

“Pero no es que a los cinco años dije: “quiero ser actriz y estudiar comedia musical” y ese tipo de cosas”, aclaró.



El amor con Esteban:



Finalmente recordó el día en el que el actor le declaró su amor.



“Me llamó y me dijo que estaba enamorado, que me amaba”, dijo.





Y agregó: “A mí me conquistó también desde el primer día. Cuando yo estaba en España y me llamó para decirme que estaba enamorado y que me amaba yo no lo podía creer porque yo también lo sentía, pero ninguno todavía se había animado a decirlo”.



“Volví de España y no nos separamos más”, concluyó.