"Hago plata con embrollos”: La Joaqui lanzó su nuevo tema “Wanda Nara” y respondió a las críticas sobre las letras de sus canciones

La Joaqui volvió a sorprender a sus seguidores con un nuevo lanzamiento musical, pero esta vez el nombre elegido fue suficiente para despertar curiosidad.

La canción se llama “Wanda Nara” y previo al estreno, reveló una producción en la que hizo constantes referencias al universo de la empresaria y conductora.

En este marco, la referente del RKT y la música urbana aparece sosteniendo una revista ficticia en cuya portada puede leerse la frase “Hago plata con embrollos corte Wanda Nara”, junto con otras referencias al éxito, los negocios, los viajes y el lujo.

De esta forma, la artista compartió la propuesta que combina barras potentes, ritmo pegadizo y un mensaje cargado de actitud y empoderamiento callejero.

El lanzamiento llegó acompañado de su respectivo videoclip en plataformas digitales. En esta oportunidad, la composición y los arreglos técnicos estuvieron bajo el mando del productor Martin Vegas, quien se encargó de los procesos de producción, mezcla y masterización para lograr el sonido característico del género.

Fiel a su identidad musical, La Joaqui despliega una letra directa que juega con la picardía y las referencias de la cultura popular actual.

La cantante lanza tambén líneas como "llegó la titular, al banco la suplente". Con rimas que celebran su posición en la industria y su independencia, la artista refuerza su estatus dentro del movimiento local con estribillos pegadizos basados en el juego de palabras "como un ta te ti".

"Wanda Nara" ya se encuentra disponible en YouTube y las principales aplicaciones de streaming, perfilándose rápidamente como uno de los contenidos más comentados por sus seguidores en las redes sociales.

"Yo no puedo criar a los hijos de los demás":

Por otro lado, La Joaqui se plantó frente a las críticas recurrentes sobre el contenido de sus canciones en una reciente entrevista.

Con una postura firme y directa, la artista de RKT abordó la responsabilidad del rol paterno en la educación de los menores, declarando: "Yo no puedo criar a los hijos de los demás".

Para graficar el impacto real del arte en la conducta social y rebatir a quienes la acusan de promover la marginalidad, la cantante trazó una ingeniosa analogía con el cine de ficción: "Si mi música volviera a la gente delincuente, no podría haber películas de terror, porque saldríamos todos a matar con una máscara del payaso IT".

De esta manera, deslindó al consumo de contenidos musicales de la delincuencia y reabrió un debate instalado en las plataformas digitales sobre los límites del arte y el verdadero rol de los adultos en la crianza.