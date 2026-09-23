Dos kayakistas desaparecieron en Santa Teresita y sigue un amplio operativo de búsqueda

La búsqueda de los dos kayakistas de 64 y 43 años que desaparecieron luego de ingresar al mar en Santa Teresita se amplió en las últimas horas, mientras Prefectura Naval Argentina mantiene un importante operativo para intentar localizarlos.

Los hombres ingresaron al mar el lunes 21 de septiembre a las 10:00 y no salieron.

Como parte del nuevo despliegue, la Autoridad Marítima nacional reforzó el área de búsqueda y los medios afectados al operativo. En este marco, zarpó desde la Base Naval Mar del Plata el Guardacostas GC-26 “Thompson”, que se incorporó a los rastrillajes que se desarrollan por el agua.

Además, efectivos de la Institución intensificaron las recorridas terrestres y pedestres por las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, al tiempo que extendieron las tareas hacia el sector costero y las inmediaciones del arroyo San Clemente.

El llamado que inició la alerta:

La emergencia se inició cuando la dependencia de la Fuerza ubicada en Santa Teresita recibió una comunicación telefónica de uno de los deportistas náuticos, quien informó que se encontraba navegando en un kayak color turquesa frente a la calle 29 de esa localidad, a aproximadamente dos millas náuticas (más de tres kilómetros) mar adentro, y que tenía dificultades para retornar a la playa.

Inmediatamente, la Autoridad Marítima nacional desplegó hacia la zona un medio de superficie y, posteriormente, sumó una segunda embarcación para reforzar las tareas, que desde el inicio se desarrollaron bajo condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

Como parte del operativo, se desplegó un avión desde la Estación Aérea San Fernando, que realizó rastrillajes sobre el área pese a las dificultades generadas por la visibilidad reducida, las lloviznas, los techos bajos y los fuertes vientos.

Además, desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata se solicitó colaboración a los buques pesqueros que navegaban por la zona para que mantuvieran especial atención ante cualquier indicio que pudiera contribuir a la localización de los hombres.

En paralelo, personal de la Institución continúa realizando las diligencias correspondientes y recabando información que pueda aportar elementos de interés para orientar la búsqueda.

Las advertencias:

Previo a ingresar al agua, ambos hombres se habían presentado en la dependencia de Prefectura, donde fueron advertidos acerca de la existencia de un alerta meteorológico vigente y de la imposibilidad de navegar bajo esas condiciones.

Por otro lado, el vecino costero “@ariel_luciano2003” habría filmado a los dos kayakistas antes de su desaparición y el video circula a través de las redes sociales.

El operativo continúa activo, con medios aéreos, de superficie y terrestres y personal de la Fuerza abocado a los rastrillajes en distintos sectores de la costa bonaerense.

Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 de Mar del Tuyú, del Departamento Judicial Dolores.