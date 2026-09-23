De un garaje al éxito regional: Marcos Galperin reveló cómo nació la idea de Mercado Libre

El nacimiento de Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico no fue fruto del azar, sino de una visión clara que comenzó a gestarse durante los años de formación académica de su fundador.

En una reciente entrevista, se revelaron detalles clave sobre cómo Marcos Galperin transformó una idea universitaria en un imperio tecnológico multimillonario.



Durante su paso por la Universidad de Stanford, donde cursaba una maestría en administración de empresas (MBA), Galperin identificó una profunda ineficiencia en el mercado latinoamericano.

Inspirado por el auge de plataformas como eBay en los Estados Unidos, el empresario argentino comprendió que el futuro del comercio dependía de la digitalización y de la democratización del acceso a productos y servicios en la región.



“La idea surgió al ver el impacto que estaba teniendo internet en los negocios en Estados Unidos y darnos cuenta de que en América Latina no existía nada igual; el mercado estaba totalmente fragmentado y descuidado", dijo el empresario.



El verdadero desafío no fue solo concebir la plataforma, sino convencer a los primeros inversores en un contexto donde el comercio digital aún generaba una enorme desconfianza.



El proyecto tomó forma definitiva en 1999, cuando Galperin logró reunir a su primer equipo de trabajo en un garaje del barrio de Saavedra, en Buenos Aires, marcando el inicio de una de las historias de emprendimiento más exitosas del continente.



El paso por YPF:



Galperin recordó su etapa laboral en YPF, donde trabajó en el área de financiación. Allí se ocupó de productos estructurados para conseguir recursos a tasas de entre 8% y 9%, según explicó durante la entrevista.

La compra de YPF por parte de Repsol alteró ese escenario. Galperin afirmó que el área donde trabajaba perdió relevancia porque la firma española se financiaba con otros mecanismos. “Todo lo que yo hacía se cerró, todo ese departamento de finanzas se cerró porque no era necesario”, relató. Frente a ese panorama, tomó una decisión: “Yo dije: ‘No vuelvo, no vuelvo ni loco’”.



El empresario indicó que esa definición transformó la iniciativa en un proyecto concreto.

“Bueno, lo voy a hacer”, se dijo entonces. A partir de allí, buscó información, contactó posibles integrantes para el equipo y convocó a Nan Casa, un compañero de estudios.



“Me puse a investigar, me puse a buscar equipos”, recordó. También relató un encuentro con Warren Buffett, a quien escuchó durante una clase cuando ya buscaba personas que invirtieran en el proyecto.



Siete años para alcanzar el equilibrio financiero:



La creación de Mercado Libre no derivó en resultados inmediatos. Galperin detalló que el proceso para consolidar la empresa demandó tiempo y recursos.



“Nos tomó siete años llegar al equilibrio”, afirmó. Luego precisó: “Al equilibrio, o sea, siete años perdiendo plata”. Ante la reacción de Creevy, definió ese período con una frase: “Fue durísimo”.

Galperin sostuvo que el equipo mantenía una expectativa de crecimiento desde los primeros años. “Estábamos convencidos de que esto iba a ser enorme. No teníamos duda”, expresó.



También afirmó que las proyecciones internas apuntaban a una escala mayor que la que la compañía alcanzó en ese momento. “Siempre pensamos que iba a ser más grande que lo que es incluso ahora”, dijo.



El fundador señaló que el problema no fue la falta de confianza en la posibilidad de expansión, sino la estimación sobre los tiempos y las dificultades. “Nuestro error fue que creíamos que iba a ser mucho más rápido y un poco más fácil”, afirmó. Y agregó: “No sabíamos que iba a ser tan complejo”.



En ese recorrido, la compañía pasó de las subastas a un modelo centrado en ventas con precios fijos.



Galperin explicó que Mercado Libre mantuvo su condición de marketplace, con vendedores que ofrecen productos dentro de la plataforma. También habló del desarrollo de Mercado Pago como una herramienta para facilitar las operaciones entre usuarios que no se conocían y para resolver el cobro de comisiones.

Galperin sostuvo que Mercado Libre y Mercado Pago reúnen a 100 millones de usuarios mensuales. “Hay cien millones de personas que usan Mercado Libre y Mercado Pago todos los meses”, afirmó.



También mencionó el impacto de la actividad de vendedores dentro de la plataforma: “Hay más de dos millones de personas que viven de vender en Mercado Libre”.



El rugby como referencia para armar equipos:



Durante la charla, Galperin vinculó la formación deportiva con la construcción de equipos dentro de la compañía. “Yo donde más aprendí para Mercado Libre es en el rugby”, dijo.

Luego enumeró algunos de los aprendizajes que asocia con ese deporte: “A competir. Armar equipos, a bancarte las malas, la resiliencia”.



Para Galperin, el rugby aportó una experiencia que no se incorpora mediante contenidos digitales. “Eso no se puede enseñar, no se puede aprender por YouTube”, sostuvo.



También se definió como una persona competitiva y señaló que esa cultura se refleja en el trabajo cotidiano dentro de la empresa.



Al describir los equipos de Mercado Libre, comparó sus perfiles con los de un plantel de rugby. “Tenés uno que sabe mucho de tecnología, uno que es un gran vendedor, uno que sabe de finanzas”, explicó.



Según afirmó, la empresa comparte una cultura orientada a competir, generar valor y desarrollar productos que mejoren la experiencia de los usuarios.