“Mi papá me regaló el perro para que no esté solo”: Coscu explicó el origen de su apodo y el duelo más duro que vivió

El creador de contenido Martín Pérez Disalvo, popularmente conocido como Coscu, fue parte de una charla cargada de nostalgia y emociones.



El streamer se alejó por un momento de las pantallas para repasar los hitos más íntimos de su vida privada.





Durante el encuentro, el eje central estuvo puesto en sus raíces, el fuerte vínculo afectivo con su círculo íntimo y una serie de revelaciones sobre la construcción de su identidad digital, la cual estuvo marcada desde el principio por su entorno familiar.



El refugio familiar y el origen de su apodo:



Uno de los momentos más conmovedores de la nota ocurrió cuando Martín recordó la etapa en la que decidió mudarse a convivir con su padre, un quiebre temporal que definió gran parte de su madurez.



Lejos de ser una transición solitaria, su progenitor tuvo un gesto que el streamer lleva grabado en el corazón y que terminó por darle el nombre a su carrera.



“Mi papá me regaló a Coscu para que no esté solo”, confesó con profunda emoción al evocar a su primera mascota, un bóxer que no solo se convirtió en su compañero fiel durante horas de aislamiento, sino que también bautizó el apodo definitivo con el que conquistaría internet.



A partir de allí, el creador de la Coscu Army continuó con la particular tradición de nombrar a todos sus animales inspirándose en los grandes ídolos que marcaron su vida.





“Yo me pasaba el día entero completamente solo porque mi papá trabajaba una enormidad de horas”, remarcó Martín, explicando el contexto de desamparo que lo rodeaba en la intimidad de su hogar.



Lejos de guardar un reproche, el streamer reconoció que el peso de la rutina laboral de Néstor era el motor que sostenía la casa, aunque admitió el impacto que generaba el silencio en esas largas esperas cotidianas:



“Él salía tempranísimo y volvía destruido a la noche; yo me refugiaba en mi mundo porque el departamento quedaba en un vacío total durante todo el día”, sumó.



”Se me fue mi guía": El dolor por la pérdida y el legado de Néstor:



La conversación transitó hacia el momento más duro en la vida del streamer: la batalla de su padre, Néstor Pérez Disalvo, contra el Alzheimer, y su posterior fallecimiento en 2020.



Coscu se abrió como pocas veces sobre el impacto emocional que significó ver el avance del deterioro cognitivo en el hombre que más admiraba.



“Ver cómo esa enfermedad le iba apagando los recuerdos a mi viejo fue lo más destructivo que me tocó pasar, me partió al medio”, confesó con la voz entrecortada al recordar esos últimos años.



A pesar del profundo sufrimiento que dejó la partida de su progenitor, Martín dejó en claro que la figura de Néstor sigue siendo el pilar fundamental que rige su estructura diaria, sus códigos y la forma en que lidera su comunidad en internet.





“Mi papá era el tipo más inteligente y noble que conocí; hoy todo lo que hago a nivel humano y profesional lo mido pensando en si él se sentiría orgulloso de mí”, reflexionó el creador de contenido, evidenciando que el legado de su padre permanece intacto en cada transmisión.



Finalmente, al recordar el vacío que dejó su muerte en plena pandemia, el entrevistado dejó una frase que conmovió a todos los espectadores: “Sentí que se me fue mi guía, el que me bajaba a tierra cuando todo alrededor era una locura. Me costó mucho tiempo entender que ya no iba a estar para atenderme el teléfono”.



”Mi primera novia fue la computadora”:



Más allá de los recuerdos familiares, la entrevista también transitó por los primeros acercamientos de Martín al universo digital.



El streamer remarcó cómo la tecnología ocupó un rol fundamental desde su temprana juventud, llegando a aislarlo pero, al mismo tiempo, sembrando la semilla de lo que hoy es su profesión.



Al hablar de sus inicios cotidianos frente al monitor, el entrevistado dejó una de las frases más comentadas del programa: “Su primera novia fue la computadora”.



Con esta analogía, describió la enorme fascinación y el tiempo que le dedicaba a los videojuegos y a la navegación web en una época donde el streaming ni siquiera asomaba como una salida laboral viable.



El paso del creador de contenido por el programa dejó al descubierto su lado más sensible, ratificando que detrás del éxito masivo hay historias cotidianas arraigadas al amor filial y a la lealtad de sus grandes compañeros de cuatro patas.



”Le hablé por Instagram porque me encantaba":



Otro de los momentos destacados de la entrevista fue cuando recordó con mucho cariño su noviazgo con la influencer Belén Negri.



El streamer no dudó en confesar cómo la timidez y las redes sociales jugaron un papel clave en el nacimiento de ese vínculo que fue tan seguido por sus fanáticos.



“Yo le hablé por Instagram porque me encantaba, pero me daba una vergüenza total encarar”, admitió Coscu entre risas, rememorando los primeros intercambios de mensajes cotidianos a la distancia.



El creador de contenido explicó que la química fue inmediata a pesar de los kilómetros que los separaban en ese entonces:



“Empezamos a charlar de la nada y se terminó convirtiendo en una persona fundamental; fue mi primera relación pública y me enseñó muchísimo sobre la exposición”.



El cariño que trasciende la separación:





Lejos de cualquier tipo de conflicto, el entrevistado demostró que el final de la relación no borró los buenos momentos compartidos ni el respeto mutuo que se mantienen hasta el día de hoy. Martín destacó el crecimiento que vivieron juntos durante los años que compartieron hogar y proyectos.



“A Belu la adoro y siempre voy a querer que le vaya bien porque compartimos una etapa hermosa de nuestras vidas”, reflexionó.