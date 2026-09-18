Ritmo y sensualidad: Shakira y Maluma lanzaron “Agua”, un nuevo tema y video juntos

Los colombianos Maluma y Shakira estrenaron “Agua”, una nueva propuesta musical que suma su quinta colaboración a escala global y que llega poco después de que el artista paisa uniera su voz a la de Beyoncé en el sencillo Cuerpo (Tumbao).

La canción, disponible ya en todas las plataformas digitales, propone una temática: por más agua que necesiten dos personas, cuando están juntas todo termina convertido en fuego.

El tema mantiene la complicidad vocal que caracterizó los trabajos previos de la dupla y evita quedarse en la nostalgia, según se detalla en el comunicado de lanzamiento.

“Nos fuimos mundial con la reina”, expresó Maluma públicamente sobre el reencuentro artístico con la cantante de Barranquilla.

“Agua” es un tema sensual y rítmico que aborda el deseo mutuo, la seducción y la química innegable entre dos personas que se atraen profundamente.

A través de metáforas marinas y el pegajoso coro "se hace agua la boca", la letra describe la intensa tentación y las ganas de estar juntos, utilizando la frescura y la fluidez del agua como un símbolo de la pasión que intentan calmar.

Todo esto se desenvuelve sobre una base de merengue pop caribeño que invita al baile, capturando la esencia de un romance apasionado y magnético.

Una relación que perdura:

El vínculo entre ambos artistas se remonta a Chantaje, el tema de 2016 que dio inicio a una serie de colaboraciones que continuó con Trap y Clandestino.

A esa lista se suma el remix de La Bicicleta junto a Carlos Vives, canciones que se consolidaron entre los mayores éxitos de la música latina de la última década.

Shakira fue una de las primeras artistas de alcance internacional en apostar por Maluma cuando su carrera apenas comenzaba a proyectarse fuera de Colombia.

Esa cercanía se sostuvo con el tiempo: ambos volvieron a coincidir recientemente en el criadero de caballos que el artista tiene en Medellín, en un encuentro alejado de estudios y cámaras.

“Loco X Volver”:

Agua se integra al universo del más reciente álbum de estudio de Maluma con el que se propuso volver a las raíces desde una perspectiva más madura.

Según trascendió, el video fue pensado para convertirse en uno de los momentos audiovisuales más fuertes del álbum, en línea con la propuesta sonora y temática que atraviesa todo Loco X Volver, siendo el merengue el sonido elegido para este sencillo.

El lanzamiento coincide con un momento personal para el cantante, que días atrás recibió a Orión, su segundo hijo junto a su pareja Susana Gómez, con quien también es padre de París. A su vez, se publica cuando Shakira está por iniciar su residencia de conciertos en España.

La canción llega acompañada de un videoclip dirigido por Hannah Lux Davis, realizadora que ha trabajado con Ariana Grande y Miley Cyrus.

La pieza construye una narrativa donde el agua funciona como hilo conductor: reflejos, superficies líquidas, brillo y movimiento sostienen una tensión visual entre los dos artistas.