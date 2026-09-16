Mar del Plata infinita: playas, sabores y aventuras en las cuatro estaciones

Con 47 kilómetros de costa y una amplia variedad de propuestas, Mar del Plata invita a disfrutar todo el año. Cada estación ofrece distintas alternativas para descansar, divertirse, recorrer la ciudad y descubrir sus paisajes, sabores y atractivos.

Ya sea en pareja, en familia, con amigos o solo, Mar del Plata ofrece opciones para todas las edades y gustos: desde caminar junto al mar y disfrutar de los paisajes naturales hasta conocer su gastronomía, recorrer los espacios culturales, descubrir su vida nocturna y elegir entre una amplia variedad de actividades.

Playa todo el año:

Las playas marplatenses se extienden a lo largo de 47 kilómetros y son una de las primeras propuestas para disfrutar la ciudad, sin importar la época del año. Es que no hace falta que sea verano para acercarse al mar, caminar por la orilla y disfrutar el paisaje.

Hay opciones para todos los gustos. Playas más céntricas o alejadas, hacia el norte o el sur, más concurridas o tranquilas, con diferentes tipos de oleaje y una amplia variedad de servicios en sus balnearios. Algunas son elegidas especialmente por las familias, otras por los jóvenes y también están aquellas que cuentan con escuelas de surf y stand up paddle.

¿La mejor idea? Recorrer una diferente cada día y llevarse una experiencia distinta de cada una de ellas.

Sabores Marplatenses:

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Mar del Plata y ofrece propuestas para disfrutar durante todo el día.

Los almuerzos y las cenas en la ciudad tienen entre sus protagonistas a los tradicionales platos elaborados con pescados, las cazuelas de mariscos y las carnes acompañadas con verduras y hortalizas cultivadas en la zona.

Para el desayuno o la merienda, los clásicos marplatenses tienen su lugar asegurado: churros, alfajores y medialunas.

Cuando cae el sol, llega el momento de disfrutar de dos bebidas típicas de la ciudad: la cerveza artesanal y el gin. Y para cualquier momento del día, los helados artesanales marplatenses son siempre una buena opción.

Vida nocturna:

Cuando cae el sol, Mar del Plata cambia de ritmo y la noche abre un nuevo abanico de propuestas para disfrutar la ciudad.

La oferta es amplia y para todos los gustos: recorrer cervecerías artesanales y bares de fábrica para degustar diferentes estilos, descubrir bares con tragos de autor, visitar vermuterías, disfrutar de una cena en algún restaurante, probar suerte en bingos y casinos, asistir a un espectáculo o bailar en los boliches frente al mar hasta que salga el sol.

La noche marplatense tiene opciones para elegir cómo disfrutarla y hacer que cada salida sea diferente.

La gran oferta cultural:

Mar del Plata ofrece una amplia cartelera de espectáculos para todos los gustos y edades, ¡y durante todo el año!. Teatro local y nacional, recitales de bandas y artistas de diferentes géneros, charlas, festivales, propuestas teatrales para toda la familia, eventos deportivos y mucho más forman parte de la agenda de la ciudad.

Diversión y entretenimiento:

Animarse a hacer un paseo aéreo o volar en parapente, descubrir vistas espectaculares desde el mar, alquilar una bicicleta para recorrer la costa o los barrios tradicionales, elegir alguno de los lugares para pasar el día o hacer trekking son algunas de las actividades entre las que se puede elegir.

Practicar surf, stand up paddle o golf también son siempre buenas alternativas deportivas.

Y cuando se busca una opción divertida para disfrutar en familia, las propuestas incluyen saltar sin parar en un parque de camas elásticas, poner a prueba la destreza en puentes colgantes, tirolesas y muros de escalada del primer parque aéreo de la ciudad, o animarse a resolver los desafíos de una sala de escape.

Aire libre y naturaleza:

Quienes tengan ganas de alejarse unos pocos kilómetros para disfrutar de la naturaleza y el aire libre encontrarán, a 30 minutos del centro de la ciudad, el oasis perfecto: Laguna y Sierra de los Padres.

El entorno de bosques de araucarias y montes de eucaliptos convierte a la laguna en un escenario único para disfrutar del aire libre con diferentes propuestas, como hacer un picnic, pescar o practicar remo y canotaje en sus aguas tranquilas.

Muy cerca se encuentra Sierra de los Padres, donde las opciones también son variadas: divertirse en alguno de los establecimientos recreativos, visitar sus centros comerciales, conocer la Gruta de los Pañuelos, almorzar o tomar un café mientras se disfrutan las increíbles vistas de las sierras y los campos cultivados son algunas de las alternativas que ofrece este hermoso barrio.

También se destaca la zona de Chapadmalal por su entorno natural y tranquilo. Este paradisíaco lugar se extiende entre dunas, mar y acantilados y asegura una total desconexión. Se encuentra a 20 minutos de Mar del Plata hacia el sur y está conformado por diferentes urbanizaciones, entre las que se encuentran Playa Chapadmalal, San Eduardo, Los Lobos, Santa Isabel, El Marquesado y San Eduardo del Mar.

Los clásicos de siempre:

Si hay algo que nunca deja de estar de moda son los paseos por los lugares tradicionales que protagonizan algunas de las postales más famosas de la ciudad.

Por eso, tanto quienes visitan Mar del Plata por primera vez como quienes ya son habitués tienen que hacerse un lugar en su estadía —y en su galería de fotos— para recorrerlos, renovar la foto familiar o llevarse por primera vez esa postal infaltable.

Uno de los clásicos es recorrer la rambla a pie. Allí, a ambos lados de las escalinatas de la Plazoleta de la Armada Argentina que bajan hacia la playa, se encuentra el Monumento a los Lobos Marinos. Desde la rambla hacia el sur, al llegar al extremo de la bahía, se destaca el Torreón del Monje. Con su aspecto de antigua fortaleza, es otra de las postales típicas de Mar del Plata.

Mar del Plata es una ciudad multifacética que espera todo el año a sus visitantes con mucho para ofrecer. Para más información ingresar a www.turismomardelplata.gob.ar