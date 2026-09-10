¿Cómo es vivir en Malvinas?: Se estrenó el documental “Los vencedores”, de Pablo Aparo

El cine argentino vuelve a posar sus ojos sobre las Islas Malvinas, pero esta vez desde una perspectiva inédita y humana que promete sacudir los márgenes del debate.

Tras alzarse con el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires y el galardón a Mejor Dirección en el BAFICI 2026, y de su exitoso paso por el Festival de Locarno, "Los Vencedores", la tercera producción documental de Pablo Aparo, ya se puede ver en la cartelera local.

Lo que inicialmente comenzó en 2020 como una exploración de las secuelas de la guerra de 1982 mutó drásticamente a lo largo de casi seis meses de convivencia.

Al adentrarse en la hostilidad del paisaje rural, Aparo conoció a Matthew (o Matt), un granjero y terrateniente abiertamente anti argentino.

La cámara registra el milagro de lo cotidiano: cómo el cineasta y su supuesto "enemigo" construyen un lazo de respeto mutuo, cruzado por discusiones tensas pero cordiales sobre la soberanía y el dolor de la posguerra.

Como dice la sinopsis, y como dicta la narrativa del viaje, que modifica al viajero; el guionista y director llega a las islas para filmar un documental que quiere ser un retrato del conflicto en el presente, pero termina convertido en otra cosa. Algo que incluye una inesperada historia de amistad con un inglés que vive en el campo. Las hasta ahora inexploradas áreas rurales de las islas, cuyo descubrimiento es otro hallazgo de la película.

“Es una película sobre los vínculos humanos”:

En diálogo con distintos medios, el realizador Pablo Aparo explicó el verdadero motor emocional de la producción y el giro que tomó la historia al convivir con los residentes locales:

"Esta es una película sobre los vínculos humanos. A través de Matthew, quien se convirtió en el motor emocional de la historia, 'Los Vencedores' busca no solo dar luz a los conflictos que compartimos, sino ir más allá: descubrir una parte de la historia de Argentina narrada desde un pueblo al que nunca escuchamos antes".

El viaje modificó sustancialmente las certezas previas del cineasta. Al ser consultado sobre el impacto de recorrer las islas y encontrarse de frente con la comunidad de los kelpers, el director fue contundente respecto a la complejidad del territorio.

"Volví con más preguntas que respuestas", afirmó en declaraciones radiales, subrayando que su intención siempre fue abordar el conflicto desde una escala humana.

En otra entrevista, sumó información sobre las intenciones del viaje: "No fue una idea solamente de Malvinas y la guerra, sino un poco de conocer el punto de vista de la gente de ahí".

Aparo también destacó cómo el fantasma del enfrentamiento bélico sigue respirándose en cada rincón del archipiélago, marcando tanto a los argentinos como a los propios isleños:

"La guerra está visible todo el tiempo", reflexionó, al tiempo que advirtió sobre el desconocimiento generalizado que existe en la sociedad sobre quienes habitan el lugar: "Los isleños no se imaginaron nunca una guerra".

Producida por Mayra Bottero y Giorgina Mesiano, El documental implica un atrevimiento, a ojos de quienes puedan juzgar que el solo hecho de darles voz a esas personas “del bando enemigo” es una mala idea.

"Los Vencedores" se consolida de este modo como una obra incómoda, valiente y fundamental. Busca centrarse en un ensayo antropológico sobre la empatía, el encuentro y la capacidad de escuchar al otro en medio de las cicatrices abiertas de nuestra historia.

Dónde verla:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

Se proyecta de manera exclusiva durante los fines de semana de septiembre:

• Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA): Todos los sábados a las 22:00 h. Las funciones se realizan en MALBA Cine (Avenida Figueroa Alcorta 3415).

• Cine Arte Cacodelphia: Todos los domingos a las 19:00 h. La sala está ubicada en la calle Roque Sáenz Peña 1150.

Rosario (Santa Fe)

Las funciones se llevan a cabo en El Cairo Cine Público (Santa Fe 1120) desde el 10 de septiembre.

Córdoba:

A partir del jueves 17 de septiembre en el Cineclub Municipal Hugo del Carril.