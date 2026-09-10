Desaparecer por 48 horas: la alerta de Grooming Argentina por el peligroso reto viral que circula entre adolescentes

La ONG Grooming Argentina, cuyo fundador y director es Hernán Navarro, volvió a advertir sobre un reto viral que circula entre adolescentes y que propone ausentarse de la casa durante dos días sin avisar a familiares ni dejar información sobre el paradero.
El desafío es conocido como “Desaparecer 48 horas” y no es una tendencia nueva. Ya había circulado en redes sociales en años anteriores y generado advertencias por los riesgos que implica.
La organización especializada en prevención del grooming volvió a poner el foco sobre esta práctica.
El reto:
La propuesta consiste en que un adolescente se ausente de su casa durante 48 horas sin informar dónde está ni mantener contacto con su familia.
La dinámica apunta a que la ausencia genere preocupación y active una búsqueda.
Según las versiones que circularon anteriormente sobre el desafío, la repercusión en redes sociales, la publicación de pedidos para encontrar al adolescente y la llegada del caso a los medios formarían parte del objetivo del reto.
En ese contexto, la familia puede llegar a realizar una denuncia por desaparición sin saber que la ausencia fue voluntaria y que podría estar vinculada con el desafío difundido en redes.
Grooming Argentina remarcó en su advertencia que ausentarse durante 48 horas no es un juego, ya que una persona menor de edad puede quedar expuesta a diferentes situaciones de riesgo durante ese período.
El principal problema no está solamente en la desaparición voluntaria, sino también en lo que puede ocurrir durante esas horas sin contacto con personas de confianza.
Además, señalaron que este tipo de situaciones pueden dejar a adolescentes expuestos a distintos peligros. Entre ellos aparecen encuentros con personas desconocidas, situaciones de vulnerabilidad y otros riesgos que pueden agravarse cuando el menor permanece incomunicado.
También existe una preocupación específica vinculada al grooming.
Una persona adulta que haya establecido previamente contacto con un adolescente a través de internet podría utilizar este tipo de desafío como argumento para convencerlo de ausentarse de su casa y encontrarse con ella.
Por eso, la organización advierte sobre la importancia de conocer con quiénes interactúan los chicos y chicas en las redes.
Qué no hacer según Grooming Argentina:
No reproducir el reto paso a paso ni mostrar los hashtags del desafío: eso lo viraliza.
No difundir búsquedas no verificadas para evitar exponer rostros/datos de niñas, niños y adolescentes.
No culpar a las víctimas, detrás puede haber una necesidad afectiva o una manipulación activa.
Qué sí hacer:
Conversar en familia sobre los desafíos que circulan en redes y sus riesgos, sin reproducirlos ni explicar cómo funcionan.
Validar emociones, escuchar y acompañar sin juzgar.
Prestar atención a cambios repentinos en la conducta.
Contacto sobre el tema:
Ante dudas o consultas, escribí al Centro de Reportes de Grooming Argentina, las 24 hs, los 365 días del año: +54 9 11 2481-1722
Frente a la desaparición de una niña, niño o adolescente, contactar de inmediato a los servicios de emergencia.
¿Cómo te fue hoy en Internet?: El manual urgente para terminar con la "soledad digital" de los chicos:
El primer libro de Hernán Navarro, fundador de Grooming Argentina, nace de una alarmante contradicción cotidiana: mientras los adultos preguntan minuciosamente a sus hijos cómo les fue en la escuela o en el club, ignoran por completo qué hacen durante las horas que pasan frente a las pantallas.
La obra funciona como un despertador para las familias, derribando el mito de que los menores, por el solo hecho de ser "nativos digitales", saben cómo cuidarse solos en la red.
A través de sus páginas, el autor aborda con crudeza pero con un enfoque sumamente pedagógico las principales amenazas del entorno virtual, como el grooming, el ciberacoso y la ludopatía digital.
Lejos de proponer una prohibición absoluta de la tecnología, el libro se posiciona como una guía de crianza y educación digital que ofrece herramientas prácticas, conceptos accesibles y protocolos de acción para que los adultos dejen de ser meros espectadores y se conviertan en protectores activos de las infancias en Internet.