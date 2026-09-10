Desaparecer por 48 horas: la alerta de Grooming Argentina por el peligroso reto viral que circula entre adolescentes

La ONG Grooming Argentina, cuyo fundador y director es Hernán Navarro, volvió a advertir sobre un reto viral que circula entre adolescentes y que propone ausentarse de la casa durante dos días sin avisar a familiares ni dejar información sobre el paradero.



El desafío es conocido como “Desaparecer 48 horas” y no es una tendencia nueva. Ya había circulado en redes sociales en años anteriores y generado advertencias por los riesgos que implica.



La organización especializada en prevención del grooming volvió a poner el foco sobre esta práctica.

El reto:



La propuesta consiste en que un adolescente se ausente de su casa durante 48 horas sin informar dónde está ni mantener contacto con su familia.



A través de sus páginas, el autor aborda con crudeza pero con un enfoque sumamente pedagógico las principales amenazas del entorno virtual, como el grooming, el ciberacoso y la ludopatía digital.



Lejos de proponer una prohibición absoluta de la tecnología, el libro se posiciona como una guía de crianza y educación digital que ofrece herramientas prácticas, conceptos accesibles y protocolos de acción para que los adultos dejen de ser meros espectadores y se conviertan en protectores activos de las infancias en Internet.