“Yo me estaba muriendo, lo salí a bancar y no tuvo códigos”: Rial apuntó contra Marcelo Tinelli y reveló una imperdonable traición

Jorge Rial no se guardó nada y lanzó un durísimo descargo contra Marcelo Tinelli durante la emisión de su programa en la plataforma Carnaval Stream.



El periodista rompió el silencio tras cruzarse virtualmente con el conductor y decidió revelar, de manera consecutiva y detallada, la trastienda de una enemistad que parece no tener retorno.



Rial comenzó explicando el trasfondo de su indignación hacia la figura de Tinelli en los medios argentinos:



“Yo voy a contar la historia de qué es lo que me molesta mucho. Tinelli siempre me jodió esa cosa... siempre es el tipo que más aprieta en la televisión argentina y cualquiera puede contar una anécdota de cuando tenías una información de Tinelli, él llamaba directamente arriba... No se podía hablar de Marcelo Tinelli".



La traición tras el infarto y la explotación de su hija Morena:



El punto de inflexión en la relación, según relató el propio Rial, ocurrió en el peor momento de salud de su vida, coincidiendo con su recordada internación en Colombia.



El conductor remarcó que, mientras él luchaba por recuperarse, Tinelli —en su rol de gerente de programación de América TV— habilitó una feroz exposición de los conflictos de su hija, Morena Rial.



"¿Sabés dónde viene mi calentura? Y él lo sabe, se lo dije. Cuando yo tengo el infarto que me muero—pese a que alguno cree que no—... estuve ocho minutos muerto. Surge un quilombo como siempre con mi hija Morena y la lleva, lo lleva en América tres días seguidos”, contó.



Y siguió: “Yo estaba recuperándome, no podía hablar, no tenía... y me acuerdo que la llevaron para que dijera 'Qué lástima que no se murió mi padre', entre otras cosas".

Rial apuntó directamente contra la gestión del exconductor de Videomatch, acusándolo de perjudicar al canal y de celebrar a costa de su situación familiar.



“¿Quién estaba chocando en ese momento América? Porque lo que hizo fue chocar a América, era Tinelli... Yo lo llamé días después y le dije: 'Por lo menos me hubieses avisado. No te digo pararlo, aunque lo podías haber parado, eras gerente de programación'. Todos dicen 'no pude parar, no pude, no pude'”, explicó Rial.



“Bueno, y después me entero que tras esos tres días, un día en la redacción de América hace un brindis con Karina Mazzocco felicitándola por los tres días de buen rating que tuvo con mi hija. Explotando a mi hija y pegándome a mí, ¡brindó muchachos! Eso no se lo voy a perdonar nunca, porque con los pibes no hay que meterse”, afirmó.



En la misma línea, agregó con profunda indignación por el manejo del entorno televisivo:"Me llamaron al toque, llamó y dijo: 'Y vamos a brindar especialmente y pido un aplauso por Karina Mazzocco que hizo dos grandes programas con el tema'. Cuando le dijeron 'che, vamos a traer a la hija de Jorge y todo', 'Hágalo mierda', dijo, así textual muchachos”.



Y siguió el relato: “Vos que sos gerente, y creo que en algún momento tuviste una dificultad y yo te banqué, lo mínimo que tenés que hacer es avisarme: 'Che, te van a hacer mierda'. (...) Saliendo de un infarto... ¡dale! Mirando eso, hicieron una carnicería, es terrible con una chica con problemas".



El reproche por los "favores" del pasado:



Al finalizar su descargo, Rial contrastó la actitud de Tinelli con el apoyo explícito que él le brindó en diversas situaciones complejas de su vida pública y privada, recordando puntualmente un polémico episodio ocurrido en el año 2020 durante el confinamiento social.



"Yo me acuerdo cuando él tuvo el quilombo, ¿se acuerdan en plena pandemia?, cuando su avión privado fue al sur, que yo lo salgo a bancar porque también era un quilombo con uno de sus hijos. Usó el avión por un problema...como tengo yo, lo tenía él también, y yo salí a bancarlo”, explicó.



“Nunca hablé nada, lo salimos a bancar todos porque era un quilombo y había que bancarlo", detalló.



El día que Jorge Rial le pidió a su público que "no vaya al teatro" y la lección de Carlos Rottemberg en plena pandemia:



Durante la misma emisión de Carnaval Stream, el productor teatral Carlos Rottemberg recordó una tensa y reveladora anécdota ocurrida en marzo de 2020, pocos días antes de que se dictara el confinamiento obligatorio en Argentina.

El empresario rememoró el momento exacto en el que Jorge Rial —por entonces conductor de Intrusos— lanzó una fuerte advertencia al aire que encendió las alarmas de la colonia artística.



“Yo llevo a un terreno trágico que fue la pandemia del 2020... Me acuerdo que vos hacías Intrusos, y el jueves anterior al domingo 15 de marzo del 2020, cuando habló Alberto Fernández, yo salía al aire con vos”, comenzó a recordar.



“Y vos le habías dicho al aire en ese jueves a tus viejos que no vayan al teatro", dijo Rottemberg.



La frase de Rial generó un fuerte impacto inmediato, al punto de que los colaboradores del productor le preguntaron alarmados si había escuchado lo que el periodista estaba diciendo en televisión.



"Parecía: 'El tipo es empresario de teatro, los teatros están abiertos y está contando esto'", explicó Rottemberg sobre la aparente contradicción de salir a apoyarlo.



Sin embargo, la respuesta del productor en ese momento dejó una lección histórica para la industria: “Sí, porque sin salud no iba a haber borderó”.



”No romanticemos":



Tras el fallecimiento periodista Chiche Gelblung, Jorge Rial utilizó los micrófonos de Carnaval Stream para cuestionar la idea extendida de que su colega elegía trabajar a un ritmo frenético a su avanzada edad exclusivamente por pasión.

El conductor pidió dejar de idealizar el hecho de que "se murió laburando" y expuso la compleja realidad económica que sufren muchos adultos mayores en el país.



"No romanticemos. Porque se romantiza en estas horas: 'Chiche se murió laburando'... Y la verdad que no es una buena muerte esa. ¿Y saben por qué se murió laburando? Porque necesitaba la guita. Tendría que haber estado disfrutando de la vida y tenía que salir de la clínica e ir corriendo al estudio porque vivía al día. A los 80 años, Chiche tendría que estar disfrutando de los nietos, de los hijos, homenajeándolo”.





“A cierta edad tenés todo el derecho del mundo a descansar y a estar con tu familia", expresó Rial con profunda crudeza.