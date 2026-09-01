León XIV en Argentina: García Cuerva reveló dónde sería la misa central y anticipó que el Papa visitará la cárcel de Devoto

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, detalló los lugares propuestos para las actividades del papa León XIV durante su visita a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre.



La agenda preliminar ya contempla actos en sitios específicos.

En este sentido, explicó durante una entrevista, que las autoridades locales ya coordinan el cronograma papal en la segunda “misión de avanzada” del Vaticano, a cargo del coordinador de los viajes papales de la Santa Sede, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda.



También reveló qué lugares consideran para las ceremonias públicas e institucionales. Entre ellas mencionó:



Palacio San Martín: encuentro ecuménico interreligioso



Plaza San Martín: homenaje al Libertador de América



Monumento a los españoles: tanto misa central como encuentro con los jóvenes



Cottolengo de Claypole: visita



Cárcel de Devoto: visita



El Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, es el elegido tanto para la misa central como para el encuentro con los jóvenes.

Sobre la decisión de usarlo para ambos actos, dijo: “Es un mensaje de austeridad hacer ambos encuentros en el mismo lugar. Es para decir aprovechemos lo que tenemos y, dando un cambio de cara, usar el mismo escenario”.



Por otra parte, la organización descartó hacer eventos en estadios, ya que prefieren espacios abiertos sin límite de aforo, “para que nadie quede afuera”.



En esta línea, y para reforzar la necesidad de organizar el encuentro en exteriores, García Cuerva recordó que en una jornada similar en Madrid participaron 60.000 jóvenes.



La agenda proyectada también incluye un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y un homenaje al libertador José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.



Más detalles:



Además, en el plano pastoral, confirmó visitas al Cottolengo de Claypole y a la cárcel de Devoto. Respecto a la recorrida por el penal porteño, explicó que el papa Francisco le hablaba seguido a León XIV sobre las cárceles, y contó que el actual pontífice ya estuvo en unidades de Guinea Ecuatorial y Barcelona.





Por otro lado, García Cuerva aclaró que la estadía del Papa será breve y dijo que eso limita la cantidad de actividades en las que puede participar.



“Han llegado un montón de propuestas, pero hay que entender que viene solo tres días”, señaló y agregó: “No es que no quiera, es que no llega”.



En cuanto a las cuestiones de logística y seguridad, el arzobispo indicó que representantes de la Guardia Suiza y la gendarmería italiana ya trabajan en conjunto con las autoridades nacionales y locales.



Sobre este esquema conjunto, resaltó: “Está generando buenos frutos, porque nos está sentando en la misma mesa”.