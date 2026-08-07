“La nutrición es un rompecabezas”: Antonella Robledo reveló los secretos de los mejores deportistas de élite

La nutricionista deportiva Antonella Robledo Irigoyen habló sobre la ciencia detrás del rendimiento de los atletas de alto nivel y explicó por qué la alimentación debe entenderse como parte de un sistema integral que incluye descanso, recuperación, estrés, entrenamiento y contexto personal.

También destacó que no existen suplementos mágicos ni alimentos milagrosos: son los pequeños hábitos sostenidos en el tiempo los que permiten alcanzar grandes resultados.

Durante una nota, la especialista reflexionó sobre la importancia de la proteína, los carbohidratos y las grasas saludables para el desarrollo muscular, derribó mitos sobre la “carbofobia” y explicó por qué las dietas restrictivas pueden afectar la salud hormonal y el rendimiento.

Antonella Robledo Irigoyen es licenciada en Nutrición, antropometrista ISAK II y especialista en nutrición deportiva funcional aplicada al alto rendimiento. A lo largo de su carrera trabajó junto a deportistas profesionales de distintas disciplinas, entre ellos futbolistas de ligas internacionales, jugadores de la MLS, atletas de pádel, tenis y otras competencias de élite.

Es reconocida también por su tarea de divulgación sobre nutrición basada en evidencia y participa en espacios de formación y difusión vinculados a la nutrición deportiva, donde destaca la importancia de los hábitos sostenidos, la recuperación y la toma de decisiones adaptadas a cada persona.

La nutrición aplicada al deporte:

Según la profesional, la Nnutrición deportiva es una manera de abordar al atleta a través de la ciencia, tomando las mejores decisiones para que el atleta pueda expresar su máximo potencial.

“Un atleta puede tener talento, pero además existen muchas áreas que pueden potenciar ese talento. Una palabra que se usa bastante, aunque a veces pierde sentido, pero que considero muy importante, es que yo hago nutrición deportiva funcional”, explicó.

Asimismo, explicó que “no solo me enfoco en qué come el atleta, sino también en cómo se adapta y se recupera después de sus entrenamientos, tras un partido importante o si está en etapa de crecimiento, ya que a veces trabajo con deportistas muy jóvenes y me interesa cómo evoluciona ese proceso”.

“Su entorno familiar es muy importante: quién le cocina, por ejemplo. A veces primero hay que entender todo el background del atleta y luego sí pasar a lo que es la alimentación”, afirmó.

El aspecto que suele pasar inadvertido en el deporte:

Antonela dijo que el descanso es uno de los ejes al que no siempre se le presta tanta atención: “Una persona que no descansa bien no le da al organismo la posibilidad de funcionar correctamente, ni de que la fisiología cumpla su rol en la recuperación, el sistema óseo, la masa muscular y el equilibrio hormonal”.

El tipo de alimentación que recomienda para quienes practican deporte:

“Muchas veces, dar indicaciones como platos armados genera que la gente se aferre a eso como una verdad absoluta, y ahí surge el problema, sobre todo cuando escuchan a personas que no son profesionales de la salud, o incluso cuando sí lo son”, explicó la profesional.

Y continuó: “Sí puedo nombrar alimentos que deberían estar presentes: frutas, verduras, legumbres, fermentados, carnes, grasas de buena calidad, cereales blancos o integrales, siempre dependiendo del contexto y de la actividad de cada persona”.

“En el caso de una persona deportista recreativa, la clave está en la educación alimentaria. Es fundamental que comprenda que en cada plato debe haber proteína (carne, pollo, pescado), un vegetal y, dependiendo del horario, puede incluir hidratos de carbono como papa, batata, quinua, arroz o pasta, ya sea integral o no”, manifestó.

Y fue contundente: “Debemos dejar de demonizar ciertos alimentos para lograr un plato completo. Se puede agregar aceite de oliva o algunos frutos secos. Si consumimos alimentos reales, el problema no debería existir”.

Claves para aumentar la masa muscular:

Antonela reveló los aspectos a tener en cuenta: “Además de considerar todo el contexto, desde el punto de vista de la alimentación, es importante aumentar las proteínas a 2,2 gramos por kilo de peso corporal”.

“Esa es una buena cantidad diaria, siempre distribuida a lo largo del día, prestando atención al timing proteico. En cuanto a los carbohidratos, muchas personas buscan aumentar su masa muscular, por lo que mi mayor recomendación es no excluirlos. Un buen plato debe incluir proteínas, hidratos y grasas”, sumó.

Las dietas restrictivas:

La nutricionista contó qué sucede cuando nos restringimos en la alimentación de modo extremo: “Hormonalmente, el cuerpo empieza a enviar señales claras. En esos momentos de quiebre, las señales se intensifican, especialmente en atletas”.

“Me he encontrado con deportistas que presentan una restricción calórica muy marcada, especialmente cuando atraviesan el desarrollo y se sienten incómodas con su cuerpo”, dijo.

Y aclaró:“También influye la búsqueda de la hegemonía, sobre todo en la adolescencia, y esto es preocupante. Por ejemplo, puede producirse el retiro de la menstruación”.

”Tips” para atletas:

En los atletas de alto rendimiento, todo se basa en pasos pequeños y decisiones diarias. La profesional explicó que “cada cambio diario, aunque sea mínimo, suma: dejar el celular media hora antes de dormir, empezar a tomar más agua, reducir el consumo de café por la noche para mejorar el descanso, incorporar más vegetales, elegir un cereal integral o cocinar legumbres”.

“En Latinoamérica, y especialmente en Argentina, el consumo de legumbres es bajo, pese a sus beneficios”, reflexionó.

Finalmente, expresó: “Estos hacks diarios, al cabo de un año, pueden sumar cientos de cambios positivos. No todos los días se logran todos los cambios, pero van dejando huella”.

Y cerró: “Los cambios más efectivos para alcanzar los objetivos deben pautarse de forma progresiva, no con grandes desafíos, porque los desafíos grandes suelen ser de corto plazo y no se consolidan como hábitos diarios”.