¡Ni la matera dejaron loco!: El mal momento que vivió Franco Colapinto en Italia tras sufrir un robo

Mientras se encontraba en el receso de verano de la Fórmula 1 para tomarse unos días de descanso en Italia, Franco Colapinto pasó un mal momento.

Lo que arrancó como unas vacaciones tranquilas terminó con un episodio inesperado: el piloto argentino de Alpine fue víctima de un robo que lo dejó sin sus pertenencias.

La propia víctima lo contó a través de una historia de Instagram: “Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino”. Y agregó: “Plis, ni la matera dejaron loco, estoy seguro que no les va a gustar el mate”.

El argentino publicó además una serie de fotos que retratan sus días italianos —el mate en la cocina, una cena frente al lago de Como, pasta en la Osteria da Fortunata— y lo remató con una frase para acompañar la publicación que no tardó en viralizarse: “Últimas fotos de esta ropa, mate etc etc, espero que los italianos q se lo adueñaron lo disfruten!!”.

La publicación, que mezcla imágenes de su rutina diaria con el tono desenfadado que lo caracteriza en redes sociales, acumuló más cientos de “me gusta” y comentarios en pocas horas.

Entre ellos, un seguidor le preguntó con incredulidad si efectivamente lo habían robado, y Colapinto no tardó en responder con su habitual ironía: “Y en Argentina no me robaron nunca!!!! #masseguroqeuropa”.

Las fotos también dejan ver al piloto de Pilar dentro de un auto, con lo que parece ser un documento o ticket en la boca, en una actitud que refleja el estado de ánimo posterior al incidente. Otras imágenes lo muestran observando el paisaje del lago desde su alojamiento, con vista a las montañas que rodean.

El contexto del robo:

La situación se produjo durante el parate que la F1 tiene entre el Gran Premio de Hungría (última fecha antes del receso) y el Gran Premio de los Países Bajos, previsto para el 23 de agosto en el circuito de Zandvoort.

Colapinto llegó a ese descanso con un buen estado de ánimo deportivo: días antes, la Fórmula 1 le había otorgado el premio al mejor adelantamiento del mes por su maniobra en Spa-Francorchamps, donde superó simultáneamente a Pierre Gasly y a Liam Lawson por el interior.

A pesar del contratiempo, el piloto no perdió el humor. Su publicación incluyó también una foto de un sticker pegado en el interior de un auto que lo representa como “San Franco”, con la camiseta de la selección argentina y una aureola, imagen que sus fanáticos ya convirtieron en un símbolo de culto.