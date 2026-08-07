“Me ofrecieron 10.000 dólares a cambio de estar conmigo”: la confesión de Nenu López y por qué eligió priorizar su bienestar antes que el lujo

Durante una entrevista, Nerea “Nenu” López compartió intimidades sobre su vida personal y recordó a una ex pareja, millonario, que la marcó: “Me gustó andar en Ferrari, vivir en un barco todo el tiempo. Cuando me engañó, le dije que quería un perro y me lo compró”.

Y explicó: “Yo quería uno adoptado, pero apareció con uno de dos mil dólares”.

Nenu, como se la conoce popularmente, es modelo e influencer. Ganó notoriedad en 2023 al integrar el cuerpo de baile del Bailando y convertirse en la compañera de pista de Martín Salwe.

Tras desarrollar parte de su carrera entre Argentina, Miami, España e Italia, en 2026 regresó al país para sumarse a Gran Hermano: Generación Dorada, donde buscó mostrarse más allá de su faceta artística.

Con una imponente presencia en redes sociales y tras su paso por el reality, también compartió algunos de los momentos más difíciles de su vida, entre ellos la muerte de su madre y otros duelos que la marcaron.

Durante la charla, aseguró que prioriza su bienestar y sus convicciones por encima del dinero y los lujos; y expresó su deseo de seguir creciendo en el mundo del espectáculo, con proyectos vinculados al teatro, el streaming y los medios de comunicación.

Una vida de lujos y de generosas propuestas:

Al recordar a su ex millonario, la modelo aseguró: “Me engañó con todo el mundo, pero me enteraba y lo perdonaba. Yo posta lo amaba un montón. Pero después conocí el lado malo de la plata también”.

López también se refirió a los intentos de extorsión o propuestas económicas en el medio y en el exterior. Al ser consultada, reveló: "Me han ofrecido plata, un montón, trabajo, como 10.000 dólares", además de mencionar ofrecimientos de mantención y propuestas de figuras importantes de la televisión.

El duro precio de la exposición y la intimidad en Gran Hermano:

La salida de Nerea "Nenu" López de la casa generó un fuerte impacto en sus redes sociales debido a los ataques de los seguidores de otros participantes, un conflicto al que restó importancia al recordarlo como parte del juego.

La bailarina también confirmó que mantuvo relaciones íntimas de manera discreta dentro del programa, incluso teniendo a compañeros como Andrea del Boca cerca mientras descansaban.

"Pobre Andrea, perdón, se va a estar enterando por esto. Lo que pasa es que dormíamos siempre juntos y bueno se dio. Yo soy una persona hot. Me gusta, qué sé yo. No lo voy a negar", aseguró.

El futuro: streaming y el sueño de las tablas

Finalmente, enfocada en su presente, expresó su deseo de consolidarse en el medio artístico, con expectativas de participar en proyectos de streaming y realizar temporada teatral.

"Me encantaría un stream o algo así como artístico. El teatro, hacer temporada. Me re gusta eso", confesó entusiasmada por consolidar su carrera en los medios tradicionales y digitales.

El recuerdo de su madre:

La bailarina contó que perdió a su madre a los 14 años debido a un cáncer de mama, una experiencia dolorosa que la unió profundamente a su padre y que le dejó como enseñanza vivir la vida al máximo.

Nenu habló brevemente del vínculo de amistad y confidencialidad que mantiene con su papá, a partir de lo que vivieron juntos en el pasado:"Yo se lo cuento porque mi papá ya es como mi amigo. Después de todo lo que pasábamos con mi mamá".

El lado oscuro del dinero:

Nenu explicó que la opulencia extrema venía acompañada de dinámicas humanas muy dañinas que terminaron afectando su propia forma de ser.

Reflexionó sobre cómo la gran cantidad de dinero con la que trataba estaba rodeada de intereses y dinámicas nocivas, admitiendo que ella misma comenzó a contagiarse de esa superficialidad.

Al notar que se estaba alejando de la sencillez con la que fue criada por su padre —quien le regaló un auto al que jamás le exigió marca ni lujos—, comprendió que ese estilo de vida artificial no encajaba con su verdadera esencia.

Para la bailarina, la contradicción de estar en la opulencia pero sufriendo profundamente era insostenible, resumiendo que prefiere la tranquilidad del hogar antes que la riqueza con angustia.

Ante el punto de quiebre, aclaró que fue su propia decisión terminar el vínculo y priorizarse, afirmando categóricamente que su estabilidad psicológica valía mucho más que cualquier privilegio material.