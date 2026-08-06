“Preferís la joda y yo prefería tus mimos”: La Joaqui lanzó una cumbia de desamor junto a Callejero Fino y sus fans señalaron a Luck Ra

Un nuevo capítulo en la escena de la cumbia surgió a partir del estreno de la nueva canción de La Joaqui junto a Callejero Fino.

En el marco de la reciente exposición mediática que atravesó la cantante por su vida personal, este lanzamiento llega cargado de frases que muchos interpretan como indirectas dirigidas a Luck Ra, su expareja.

La canción de desamor, combina melodías tradicionales con letras que exploran el desencanto tras una ruptura.

El videoclip, ambientado en el barrio, muestra a los protagonistas rodeados de amigos y compartiendo momentos cotidianos atravesados por la música. Esta puesta en escena busca conectar con la audiencia a través de imágenes que resaltan la vida social y la cercanía de los músicos con su entorno.

En este marco, el lanzamiento fue acompañado por una imponente promoción en redes sociales, donde la intérprete invitó a sus seguidores a escuchar el nuevo tema, aunque prefirió mantener reserva sobre el verdadero significado detrás de la letra.

La canción presenta un estribillo que no pasa inadvertido: “Hoy te vi y me di cuenta de que ya no te hago falta, me hacés sentir que soy yo quien está en falta”. Estas líneas, repetidas a lo largo del tema, resuenan fuertemente entre quienes siguen de cerca la vida privada de la cantante.

Más adelante, la letra profundiza: “Lindo, quedó claro que hablamos idiomas distintos. Me saqué el chaleco, pero ahora me blindo. Preferís la joda y yo prefería tus mimos”.

¿Coincidencia o casualidad?

Aunque La Joaqui no confirmó de manera explícita que la canción esté dedicada a Luck Ra, la cercanía temporal entre su separación y el estreno del tema, sumada a las frases incluidas, alimenta las especulaciones entre los fans.

Las referencias personales en las letras funcionan como una vía de expresión y, a la vez, como un canal para comunicar sentimientos que no siempre se comparten en entrevistas o redes sociales.

La ruptura:

La separación entre La Joaqui y Luck Ra se produjo hace pocos días y fue confirmada por la propia cantante en diferentes espacios mediáticos. En sus declaraciones públicas, la artista explicó que la relación llegó a su fin por diferencias de intereses y por no coincidir en la etapa que ambos atraviesan.

“Nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto. El amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona“, afirmó al momentos de explicar lo que ocurría.

La cantante también compartió el impacto emocional que le generó el quiebre: “Yo nunca había amado así. Yo me quería casar. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y realmente, Facu, independientemente de que hoy tome una decisión que es distinta a la que yo idealizaba... él fue por lejos el mejor novio que he tenido”. Sus palabras, acompañadas por lágrimas, muestran la profundidad del vínculo y el dolor por el desenlace.

Hace sólo unos días, el back de grabación apareció en las historias de Instagram de La Joaqui con fotos que anticipaban el tono del video.

La locación elegida fue un maxikiosco de barrio: fachada de ladrillo a la vista, carteles escritos a mano con los productos del local —cigarrillos, golosinas, helados, bebidas frías— y una estética alejada por completo de cualquier producción glamorosa, tal como reza en otro pasaje el tema: “No me llama la atención ni la mejor Mercedes ni la mansión. Yo solamente quería amor y era tu amor”.