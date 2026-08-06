La mitad de la población mundial podría ser miope en 2050: profesionales advirtieron un aumento de casos

En una entrevista, el especialista Gerardo Valvecchia detalló cómo el cambio en los hábitos de vida y la falta de exposición a la luz solar están modificando el destino visual de millones de personas.

Asimismo, el profesional subrayó: “Ha cambiado mucho nuestra forma de vida y hace pocos años descubrimos que hay genes que frenarían el avance de la miopía, pero para activarse necesitan de la luz ultravioleta”.

Para el médico, la vida puertas adentro y la utilización de vidrios y anteojos que filtran la radiación UV han alterado radicalmente el desarrollo visual de los niños.

La pandemia silenciosa:

“Es una verdadera pandemia”, enfatizó el doctor Valvecchia al analizar el pronóstico de la OMS. “Lo que menos tenemos últimamente es contacto con la luz del sol”, explicó, y agregó: “Existe un gen que, para frenar la miopía, necesita de la luz ultravioleta, y hoy los chicos pasan mucho tiempo en interiores”.

Asimismo, el especialista diferenció el impacto de la genética del de las pantallas: “El uso de pantallas influye, pero si a ese uso le agregás actividad deportiva dos veces por semana bajo el sol, es muy difícil que desarrollen grandes miopías”. Citó casos de gemelos: “Uno fue completamente deportista y no hizo miopía; el intelectual desarrolló miopía alta”.

Definió la miopía como “la condición en la que la persona puede ver bien de cerca y muy mal de lejos”, y aclaró: “Cuando los rayos de luz no enfocan en la retina, aparecen los vicios de refracción: miopía, hipermetropía y astigmatismo”.

Prevención, controles y tratamientos:

Valvecchia destacó la importancia de la detección precoz: “Es casi obligatorio llevar a los chicos al control oftalmológico”, enfatizó. Recordó que en Argentina es ley realizar un fondo de ojos a los recién nacidos: “Han cambiado un montón de cosas. Ahora detectamos muchas enfermedades al nacer”.

Sobre los tratamientos, remarcó: “Hoy los médicos tenemos herramientas para tratar la miopía: con gotas, con anteojos especiales. Hay recursos que no se conocen en la población general, pero pueden frenar el avance”.

Aclaró que la evidencia científica no respalda los ejercicios visuales: “Lo que está probado son las gotas, los anteojos especiales y algunas cirugías. Lo demás, si no hace daño, que la gente los use, pero no está comprobado”.

Frente a la duda sobre el uso de anteojos en niños, fue tajante: “En los chicos es fundamental ver siempre limpio. Otro de los estímulos que hace que la miopía siga creciendo es no ver nítido. Cuando ves borroso, el cerebro le indica al ojo que debe estirarse, y así crece la miopía”.

Y aclaró: “El ojo va cambiando muchas veces, uses o no uses anteojos todo el día. La presbicia aparece después de los cuarenta, cuando el cristalino pierde flexibilidad”.