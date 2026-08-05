“Me ven y piensan en sexo”: Cecilia Oviedo reveló cómo cambiaron sus vínculos y los mensajes que recibe de jóvenes veinteañeros

En una charla íntima, Cecilia Oviedo contó cómo transformó su vida tras años en el teatro de revista y la alta exposición mediática, enfocándose actualmente en la etapa final de sus estudios en Psicología Clínica y participando en Dos Reyes Stream.

Luego de enfrentar pérdidas personales tras la pandemia, encontró en la psicología, y específicamente en el interés por la criminología, un nuevo camino profesional.

Del modelaje a la Psicología Clínica:

Oviedo repasó su trayectoria, desde sus inicios con Hugo Sofovich hasta su paso por Bailando por un sueño en 2008.

Reflexionó sobre la evolución del género vedette y cómo su carrera evolucionó hacia la mente humana tras la pandemia, impulsada por la lectura de Freud y la necesidad de superar traumas personales.

En este sentido, se definió como vedette más que actriz, reconociendo: “El cuerpo, sí. Bailar, no”. Reflexionó sobre el cambio en el género de revista, señalando: “Las vedettes de antes sabían muchísimo más que ahora... Antes era Nélida Lobato, que era impecable, completa”.

Sobre su cambio de rumbo profesional, relató que tras pérdidas personales y la pandemia comenzó a estudiar psicología buscando sanar, sintiendo que “Freud me gusta mucho y leía, leía, leía y siento que venía por ahí la parte de sanación”. Finalmente, expresó su interés por la psicología forense y casos de violencia: “Me gusta entrar a las mentes de las personas, cómo se manejan”.

Los mensajes de los veinteañeros en las redes:

A través de su cuenta de Instagram, la e xvedette recibe diariamente una gran cantidad de propuestas de hombres mucho menores, un fenómeno que se volvió habitual en su rutina digital.

Al ser consultada sobre el rango de edad de quienes intentan conquistarla, detalló: “Me gustan más chicos, 21 o 22. Son muy chiquitos. Pero no estuve, ¿eh? Me hablan y me dicen: ‘¿Cuándo nos vemos? ¿cuándo nos vemos?’ Y te mandan mensajes, mensajes, mensajes”.

A pesar de la insistencia de estos jóvenes, Oviedo prefiere poner un límite claro y rechaza avanzar en esos vínculos debido a la notable diferencia de madurez.

“Tan chiquitos, no. 25 años, por lo menos...30 también. Porque yo a uno de 21 parece que le voy a enseñar. No, no”, explicó entre risas, dejando en claro que a esta altura de su vida no busca roles pedagógicos en el amor, sino una reciprocidad que los chicos de esa edad difícilmente le pueden ofrecer.

Relaciones mediáticas y cambios en el amor:

Al repasar su pasado mediático, Oviedo recordó el noviazgo ficticio que armó con Daniel "La Tota" Santillán para ingresar a Bailando por un sueño, revelando que fue una estrategia de prensa que terminó mal.

Sobre su experiencia, señaló: “Se enojó mucho y aparte pasaron muchas cosas. La plata del Bailando se la quedó él. Cuando íbamos a hacer los shows, después la plata se la quedaba él”.

Además, rememoró su relación de seis meses con Rodrigo "La Hiena" Barrios, describiéndola como una etapa compleja de la que prefirió alejarse al notar que la situación no cambiaría.

Actualmente, la ex vedette admite que su imponente imagen física sigue condicionando el acercamiento de los hombres, señalando: “Me ven a mí y ven sexo. Pero ahora tienen que entender que estoy más grande y estoy más tranquila”.

Por esta razón, Oviedo prefiere las citas tradicionales sobre los intentos de encuentros inmediatos por redes sociales: “Los chicos ya directamente dicen: ‘Voy a tu casa’... No, no. Si tengo ganas de tener algo en un rato, sí. Pero no tengo ganas de perder el tiempo. A mí me gusta más que me lleven a cenar y todo eso”.

El enfoque actual en la madurez y la soltería:

A sus cinco años de soltería, la futura psicóloga utiliza sus conocimientos para filtrar de manera drástica sus relaciones, priorizando conexiones maduras sobre propuestas informales de hombres más jóvenes.

Sobre esta etapa de su vida y las exigencias que tiene hoy en día, Oviedo fue categórica: “Hace cinco años que no tengo pareja. Tuve cositas, pero nada importante. Ahora estoy enfocada en otras cosas. A esta altura no pierdo más el tiempo con nadie”.

Sobre cómo su independencia suele intimidar, añadió: “A mí hoy en día me gusta el hombre inteligente. Admiro eso. Me seduce mucho charlar, tener una linda conversación. Me considero inteligente, entonces la otra persona tendría que estar al mismo nivel para mantener una charla”, concluyó sobre los requisitos indispensables que busca.