El papa León XIV viajará a la Argentina en noviembre: los detalles de la histórica visita

Los rumores quedaron confirmados y oficializados. El papa León XIV visitará la Argentina el 8 de noviembre, como parte de una gira por la región que incluirá también pasos por Uruguay y Perú.

Será la primera visita en un papa a la Argentina en casi 40 años, tras la llegada de Juan Pablo XX en 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

La noticia fue confirmada por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, según publicó esta mañana el sitio Vatican News. En la Argentina, el Sumo Pontífice permanecerá hasta 11 de noviembre, y tiene previsto visitar las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Según trascendió en base a los detalles que brindó Bruni: “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países".

La agenda del Papa en la región comenzará en Uruguay con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre. Tras su paso por Argentina, el 11 de noviembre continuará su viaje por Perú, donde estará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Los demás detalles de la visita, informó el Vaticano, serán informados más adelante.

El Gobierno argentino celebró la noticia:

El canciller Pablo Quirno recordó: "Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica".

Minutos después el Gobierno publicó un comunicado formal con la firma del presidente Javier Milei, en el que sostuvo que la llegada del Papa constituye "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para el país y para todos los argentinos".

El Gobierno agregó que le garantizó a la Santa Sede "todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica".

El mensaje de la Iglesia argentina:

La Conferencia Episcopal Argentina también celebró la noticia con un texto en el que planteó que "el Pastor viene a encontrarse con su Pueblo".

"El Sucesor de Pedro viene a confirmarnos en la fe, renovar nuestra esperanza y alentarnos en la misión de anunciar el Evangelio. Damos gracias a Dios por este acontecimiento de gracia para toda la Iglesia y para nuestra patria", sostuvieron.

"Estamos todos convocados a vivir este encuentro del Pastor con todo el pueblo argentino, queremos escuchar su palabra y renovar juntos nuestro compromiso de anunciar a Jesucristo con alegría. Cada diócesis, cada parroquia, cada comunidad, cada familia, cada persona está invitada a vivir este tiempo como una auténtica experiencia de gracia", agregaron.

Juan Pablo II, en 1987, la última visita:

Cuando llegue el Papa León XIV habrán pasado 39 años desde la última visita de un Pontífice al país. El antecedente más reciente fue Juan Pablo II, en abril de 1987. Auquella vez fue una visita más larga, de seis días.