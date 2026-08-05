Bloqueos masivos de WhatsApp: qué pasó y cómo recuperar la cuenta

“Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp. Los chats permanecen en este dispositivo”, es el mensaje que aparece sorpresivamente cuando un usuario intenta ingresar a la plataforma y un aviso sobre que el caso está bajo revisión.

Según la propia compañía, “bloqueamos cuentas si consideramos que su actividad infringe nuestras Condiciones del servicio; por ejemplo, si involucra instancias de spam o fraude, o si pone en riesgo la seguridad de los usuarios de WhatsApp".

Esto puede ser, por ejemplo, si una persona envía mensajes con frecuencia a cuentas que no tiene agendadas. Puede ser la difusión lícita de información, pero como es a números que no son contactos, WhatsApp puede interpretar que se trata de envío de spam.

Si la persona considera inadecuada la suspensión, puede pedir una revisión del estado de su cuenta, con un botón que aparece en la propia app. Según Meta, la revisión puede tomar hasta 24 horas.

Algunos expertos aseguraron que puede tener que ver también con un conflicto surgido por la disponibilidad general de los nombres de usuario como alternativa a los números de teléfono, cuyo registro la compañía habilitó hace algo más de un mes.

Un vocero de Meta confirmó más tarde que los bloqueos masivos se trataron de un error: “Siempre estamos trabajando para anticiparnos a quienes intentan abusar de nuestro servicio y bloquear cuentas para ayudar a mantener seguros a los demás usuarios".

Y sumó: "A veces nos equivocamos y, cuando eso sucede, intentamos corregirlo lo más rápido posible para que las personas puedan volver a comunicarse”.

Así lo confirmó el periodista Federico Wiemeyer: “Meta, la compañía dueña de WhatsApp está probando nuevos sistemas de detección de spam y al igual que pasó hace 15 días, están teniendo muchos falsos positivos”.

Y continuó: “Es un error de ellos, ya lo saben, y dijeron que en las próximas horas todo debería estar resuelvo”.

Qué hacer para resolverlo:

Por otro lado, Wiemeyer coincidió con su par Diego Poggi y explicó cómo solucionar el inconveniente: “No intentar instalar WhatsApp en otro dispositivo. Esperá, y sí tocar el botón de revisión para avisar que hay un problema con tu cuenta y que lo tienen que reparar”.

Tal como indicó la compañía, el proceso de revisión puede demorar hasta 24 horas, período durante el cual la cuenta permanecerá restringida.