Tesla busca empleados en Argentina: qué perfiles necesita la empresa de Elon Musk y cómo postularse

El próximo pero hasta el momento posible desembarco de Tesla en la Argentina, genera nuevas posibilidades para profesionales y técnicos interesados en el sector de la movilidad eléctrica.

La empresa de Elon Musk comenzó la búsqueda de empleados en territorio argentino y publicó distintas posiciones laborales vinculadas tanto a ventas como a servicios técnicos.

La propia compañía difundió el anuncio a través de redes sociales y apuntan a captar talento local para acompañar la llegada de la marca al país.

Las oportunidades se encuentran abiertas para residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en la localidad de Munro, Provincia de Buenos Aires. Entre los puestos que figuran en el portal de empleos oficial aparecen roles como Tesla Advisor, Sales, Service Advisor, Associate Service Manager, Service Technician, Associate Sales Manager, Associate Delivery Manager y Tesla Advisor, Delivery.

La búsqueda está orientada a personas que se identifican con la innovación, la tecnología y la transformación del futuro de la energía y la movilidad.

Más información oficial:

Así lo comunicó Samantha Conti, Sr. Recruiter, Latam en Tesla, quien escribió en sus redes sociales: “¡Argentina, allá vamos! En Tesla estamos emocionados de anunciar nuestra llegada a Argentina. Buscamos personas apasionadas por la innovación, la tecnología y que quieran hacer un impacto positivo en el mundo”.

Dentro de los perfiles que busca Tesla, destacan tanto los orientados al área comercial y de atención al cliente como los enfocados en el servicio técnico:

En el primer grupo se encuentran los puestos de Tesla Advisor, Sales, Associate Sales Manager y Tesla Advisor, Delivery, donde la tarea principal consiste en asistir a los clientes en el proceso de compra y entrega de vehículos eléctricos, así como en el asesoramiento postventa.

Por otro lado, los cargos de Service Advisor, Associate Service Manager y Service Technician están dirigidos a profesionales con experiencia en la gestión y mantenimiento de vehículos, y en la coordinación de equipos de servicio.

La convocatoria de la marca incluye una invitación explícita a sumarse a un equipo que “está transformando el futuro de la energía y la movilidad”. La publicación también incorpora enlaces directos al portal de empleos, donde se detallan las funciones y requisitos de cada puesto.

El sitio de empleos de Tesla permite filtrar las búsquedas por categoría de trabajo, tipo de empleo, región y ubicación. Actualmente, todas las posiciones ofrecidas en la Argentina son a tiempo completo.

La presencia de la marca en la Argentina representa un hito en el sector automotriz local. La llegada de Tesla moviliza expectativas tanto en el ámbito de la innovación tecnológica como en el desarrollo de nuevas fuentes de empleo.

Los perfiles seleccionados tendrán la oportunidad de integrarse a una estructura que ya opera en otros países de la región y que apuesta al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos.

La web de empleos:

La estructura del portal de empleos permite realizar búsquedas específicas y postularse en línea. Los interesados pueden buscar por rol o palabra clave, elegir la categoría de trabajo y filtrar por ciudad o código postal. Esta modalidad apunta a facilitar el acceso a las oportunidades laborales y a optimizar el proceso de selección.

La llegada de Tesla al mercado argentino ocurre en un contexto de expansión de la movilidad eléctrica y creciente interés por la sustentabilidad.

El desembarco de la firma estadounidense, según trascendidos, refuerza la tendencia hacia nuevas formas de producción y consumo de vehículos, así como la creación de empleos vinculados a la tecnología.

El proceso de selección ya se encuentra en marcha y los interesados pueden postularse en el sitio web oficial de la empresa.