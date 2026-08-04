¿Cómo evitar las compras por impulso?: La estrategia según Tomi Cristal, el influencer financiero de 11 años

El fenómeno de las compras por impulso y las dificultades para ahorrar desde temprana edad sumaron un nuevo capítulo analítico de la mano de Tomi Cristal, (@tomy.cristal) el creador de contenido que ya acumula más de 24 mil seguidores.

Durante una entrevista, el pequeño divulgador recurrió a conceptos económicos clave para desarmar un hábito nocivo muy común entre los consumidores: adelantar consumos a costa de deudas futuras.

Durante la charla, Cristal recurrió a la Teoría del Consumo para explicar el comportamiento humano frente a las finanzas cotidianas.

"La teoría dice que los seres humanos tendemos a suavizar nuestro consumo", señaló. Esta necesidad de mantener una estabilidad a lo largo del tiempo altera directamente las decisiones de compra del presente.

El peligro de la expectativa futura:

De acuerdo con el análisis que expuesto el niño, el núcleo del problema radica en las proyecciones financieras que las personas hacen sobre sus propias vidas.

"Si yo tengo la expectativa de que en el futuro voy a ganar más, yo adelanto mi consumo al presente porque quiero tener una vida estable", explicó Cristal.

El sesgo psicológico de no querer "hoy consumir menos y después mañana consumir más" empuja al usuario promedio a intentar gastar desde hoy el promedio de lo que estima que podrá generar a lo largo de su vida.

El rol de las tarjetas de crédito:

El mecanismo que viabiliza este descalce financiero entre lo que se gana hoy y lo que se planea ganar mañana tiene un nombre claro: el endeudamiento.

Cristal advirtió que para poder adelantar ese consumo que todavía no se ha respaldado con ingresos reales, el consumidor se ve obligado a recurrir a herramientas de crédito.

Esta dinámica, combinada con la falta de hábitos de control, borra la frontera entre un deseo momentáneo y una necesidad real, transformando las tarjetas en un factor de riesgo si no se aplican pausas estrictas antes de pagar.

Cristal refuerza la tendencia de que la educación económica debe consolidarse desde la infancia para dotar a las nuevas generaciones de herramientas lógicas frente a la tentación del gasto inmediato.

Clave para evitar el consumo impulsivo:

El niño detalló con precisión cómo funciona la psicología del gasto y el truco exacto para frenarlo.

1. La regla del tiempo (El truco para frenar el impulso)

Al ser consultado sobre las estrategias de finanzas personales, Cristal detalló el mecanismo que utiliza para ganarle a la tentación inmediata:

Cristal explica que la compra por impulso se combate esperando, ya que a menudo el deseo desaparece tras un par de días. Su consejo es dejar pasar tiempo para evaluar si el interés por el producto persiste o si fue solo un impulso pasajero.

2. La base del ahorro y el control del consumo

El divulgador enfatizó que la prioridad debe ser el ahorro, evitando el gasto impulsivo y priorizando las necesidades reales o el gusto genuino por un artículo sobre la inmediatez.

Tomi Cristal:

Tomás "Tomi" Cristal es el niño de 11 años que se ha vuelto muy popular en redes sociales por su proyecto de educación financiera dirigido a niños y adultos.

A través de sus canales digitales oficiales como su cuenta de Instagram (@tomy.cristal), comparte explicaciones sencillas sobre economía.

Entre los puntos clave de su contenido están:

• Temas avanzados explicados de forma simple: Explica conceptos complejos como el interés compuesto, la inflación, las inversiones y el funcionamiento de Bitcoin.

• Ejemplos cotidianos: Utiliza elementos de la vida diaria como figuritas, alfajores o la mesada para que cualquiera pueda comprender cómo funciona el dinero.

• Proyecto familiar: El canal es un proyecto educativo conjunto. Mientras Tomi es el encargado de estudiar y exponer los temas frente a la cámara, su papá (Patricio Cristal) se ocupa de la producción, edición y administración de las redes.