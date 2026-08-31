Marcelo Tinelli y Nicolás Occhiato unieron generaciones y recrearon el espíritu de Videomatch en Luzu TV

“Nadie Dice Match”, un programa especial emitido por Luzu TV, reunió a Marcelo Tinelli y a Nico Occhiato en una emisión en homenaje al espíritu festivo y desopilante que instaló en la televisión argentina, durante los años 90 y 2000, Videomatch.

Con más de 240 mil espectadores en vivo, revivió el programa humorístico desde el estudio de la plataforma de streaming.

El programa, conducido por Tinelli, Nicolás Occhiato y Martín Garabal, nació de una prueba piloto que surgió tras la visita del histórico conductor a Nadie Dice Nada, el programa de Occhiato en Luzu TV y fusionó a los integrantes del recordado ciclo de humor con los miembros del stream.

El equipo de Nadie Dice Nada ingresó al estudio por un pasillo junto a Tinelli, mientras sonaba “Moscato, pizza y fainá”, una de las cortinas musicales de Memphis La Blusera más populares que tuvo Videomatch durante sus 15 temporadas entre 1990 y 2004. Así Occhiato junto a Tinelli hicieron gestos a la cámara y corearon el tema a todo pulmón, mientras avanzaban hacia el estudio.

“Buenas noches, América”:

“Buenos días, buenas tardes”, arrancó el joven animador, dándole el pie para que Marcelo haga lo propio con su frase insignia. “¡Buenas noches, América!“, lanzó, dándole inicio a un programa que apeló a la memoria nostálgica televisiva fusionada con el programa de Luzu.

Uno de los momentos que mayor repercusión generó en las redes sociales, fue la parodia en vivo de CQC (Caiga Quien Caiga), el histórico programa que Mario Pergolini condujo y que marcó a toda una generación de televidentes argentinos.

Tinelli, Occhiato y Garabal aparecieron ante las cámaras con trajes negros, anteojos oscuros y la música original de apertura del ciclo. La escena fue tan lograda que el propio Diego Pérez, integrante del jurado, lanzó al aire: “¿Volvió CQC?”, lo que desató las risas en el estudio.

El momento funcionó un guiño a la historia compartida de dos figuras que durante años compitieron en el prime time de la televisión abierta argentina.

La rivalidad entre VideoMatch y CQC fue uno de los grandes ejes del entretenimiento local durante los 90, y su evocación en el contexto de un programa de streaming añadió una capa de nostalgia que el público recibió con entusiasmo.

30 segundos de fama y el Show del Chiste:

Otro de los espacios más celebrados fue la recuperación de “30 segundos de fama”, el segmento que durante años fue una de las marcas registradas de los programas de Tinelli.

Más de dos décadas después de su última aparición en pantalla, el formato volvió con toda su energía: participantes del público tuvieron 30 segundos para mostrar un talento o habilidad ante un jurado integrado por Ángela Torres, Roberto Peña, Diego Pérez, Martín “Trinche” Dardik y Marcos Giles.

La vuelta del formato generó una reacción inmediata en redes sociales, donde los usuarios recordaron las ediciones originales y celebraron su regreso. Desde un imitador de Valeria Lynch, hasta un bailarín de breakdance y un doble de Ricky Martin, entre otros, fueron parte de la propuesta. Incluso Peña demostró que sus dotes para el baile siguen intactos. Finalmente, el ganador de la noche fue el Pela bailarín, cuya actuación se impuso ante el jurado y desató los aplausos del estudio.

A continuación llegó El Show del Chiste, segmento en el que el humor tomó el centro de la escena. Roberto Peña, Larry de Clay, Sergio el Diariero, el Trinche y Alacrán se turnaron para contar chistes ante los conductores y el público presente, en una sucesión de momentos que recordó a los clásicos bloques de comedia del programa.

Finalmente, Tinelli tomó el micrófono para despedirse de la audiencia con palabras que resumieron el tono de la noche.

“Me encanta haber vivido esto con todos ustedes. Gracias a toda la comunidad de Luzu, gracias por bancar siempre”, dijo el conductor, antes de despedirse con su clásico: “¡Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chauuu!” que arrancó una última carcajada del estudio.

También recordó que al día siguiente Occhiato retomaba su programación habitual, y cerró con un simple: “Nos encontramos en cualquier momento”.