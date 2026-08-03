“Pagué la habitación entera y no me devolvió un mango”: Lali Espósito se confesó con Rosalía y destrozó a un ex novio

La creadora de “Fanático” contó en vivo una historia de fuego, un ex que no pagó los daños y una noche de hotel que terminó en desastre, todo frente a miles de personas y con Rosalía como confidente.

La argentina fue la segunda invitada al Confesionario del Lux Tour de la española, el segmento más esperado de cada noche, donde la artista convoca a figuras locales a revelar secretos antes de interpretar “La Perla.

El confesionario:

El segmento arrancó con la española marcando el tono: “Sácate del pecho lo que quita, te pesca. Lo que tengas guardado que digas: ‘Uf, es que esto no lo he contado y tenía que decirlo’”.

“De verdad que yo me he equivocado”, respondió Lali, y aclaró que a diferencia de la mayoría de los invitados al confesionario, que suelen aprovechar el espacio para hablar mal de otros, iba a hacer su autocrítica.

“Voy a hablar mal de mí misma. Me voy a confesar, me voy a tirar tierra a mí misma”, anunció ante el público.

La historia involucra a un español con quien tuvo un romance y al que invitó a pasar una noche en un hotel. “Yo soy una persona muy generosa como buena argentina, que no tengo un mango, pero te invito”, explicó entre risas.

La cantante pagó todo, pese a que, según describió, su acompañante “tenía un muy buen pasar”.

La noche de hotel tomó un giro inesperado cuando esa persona encendió un cigarrillo de marihuana dentro de la habitación —algo que, aclaró Lali, “está mal adentro de una habitación de hotel”— y a la persona “le chupó un huevo”.

Ella se fue a bañar. Al salir, con lo que definió como su look de aquella noche —“desnuda y remerón, ese era mi look”—, se encontró con algo que no esperaba:

“Empiezo a ver por el rabillo del ojo un fuego. Un fuego, Rosalía. Fuego, llama, humo negro, todo. Y de pronto, cuando me quiero dar cuenta, está la habitación prendida fuego”.

“Me llegó una cuenta que decía: alfombrado nuevo, sillón, mesa de noche. La habitación, en euros”, relató la cantante. Y el remate fue el que más indignó al estadio: esa persona nunca le devolvió un peso.

“Ni un céntimo. Ni uno”, confirmó Rosalía. “Esa persona ni un peso me ha devuelto”, insistió la artista.

Además, Lali compartió una reflexión: “Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo igual, ¿eh? También hay que decir. Una empuja a veces”.

Su casamiento:

Antes de despedirse, Lali sorprendió al estadio con un anuncio personal sobre su vínculo con Pedro Rosemblat: “Me caso, Rosalía. Me caso”. La española no lo podía creer: “¿Te vas a casar, Lali?”.

La cantante argentina lo confirmó con una sola palabra: “Extrañísimamente, yo”. El estadio estalló en ovaciones. Rosalía celebró el momento con un “¡Ole, Lali, que se casa!” y le dedicó unas palabras que el público recibió con euforia: “Para las que encuentran a la persona que es, celebra ese amor, celebra ese amor. Muy bien, y espero que nunca te vuelvas a encontrar con un perla incendiario de estos. Nunca más”.

Finalmente, Lali le habló directamente a Rosalía y le transmitió algo que la española ya conocía de sus dos noches en Buenos Aires: “Este pueblo te ama, corazón. Yo te amo”.

Rosalía le devolvió el gesto: “Te amo, Lali. Te amo igual de vuelta”. El intercambio resumió el vínculo particular que la cantante española construyó con la Argentina tras repostear un video contra la Selección Argentina luego de la final del Mundial 2026.

Ángela Torres estuvo en el confesionario de Rosalía:

Antes que Lali y en la primera noche de show, la elegida para participar del segmento fue Ángela Torres, quien abrió su corazón frente a miles de personas y sorprendió al hacer una fuerte revelación sobre una relación amorosa que, según contó, la hizo perder su esencia.

“Sí que se siente íntimo, ¿eh?”, comentó la actriz apenas comenzó el intercambio. “Ahora es un momento solo nuestro”, le respondió Rosalía antes de preguntarle si había algo que quisiera sacar de su pecho.

Sin dudarlo, la actriz comenzó a hablar de una expareja y lanzó una frase que impactó al público. “Salí con alguien que me hizo perder mi ‘muchosidad’”, expresó.

Ante la curiosidad de Rosalía, explicó el significado de esa palabra. “Entre mis amigas decimos que la ‘muchosidad’ es lo que te hace ser quien sos. Lo que te hace ser auténtica y brillar con tu brillo propio”, detalló la argentina.

Luego profundizó en cómo era esa relación y aseguró que nunca logró sentirse integrada en la vida de su entonces novio.

“Salimos mucho tiempo y él no quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de su vida. Solo quería que nos viéramos en su departamento”, recordó.

Según relató, su exnovio era habitué de los shows de un grupo de artistas argentinos que ella admiraba profundamente.

“Yo le pedía, por favor, invítame a ver al grupo. Quiero ir con vos, quiero compartir ese momento”, recordó.