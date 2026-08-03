“Hacía calor”: Zaira Nara hizo topless en una playa de España, un usuario la cuestionó y ella salió al cruce

Durante su estadía en Ses Illetes, Formentera, Zaira Nara compartió una publicación con 20 fotos, donde se la podía ver disfrutando de la playa junto a sus hijos, Malaika y Vigo.

En ese marco, Nara hizo topless en la playa de España, un usuario la cuestionó y ella le respondió en las redes sociales.

“¿Alguna vez vestida?”, preguntó una usuaria con ironía. Sin filtros, Zaira retrucó: “La verdad hacía un poco de calor para vestirme”.

Inmediatamente, sus seguidores salieron a respaldarla. “Y si está en la playa no hace falta vestirse, ¿no?”, “Qué estup... ¿A quién le importa? Dejen vivir”, “Si fuera Zaira viviría como ella”, “Diosa”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Wanda y Zaira hablaron tras los rumores de que se distanciaron por una traición:

Las hermanas rompieron el silencio tras los rumores de una pelea: “Se armó tremendo caos”.

Días atrás, la mayor de las hermanas sorprendió con un enigmático mensaje en redes sociales en el que parecía disparar contra la modelo. Luego, la menor dejó de seguirla en redes sociales y rápidamente surgieron rumores de una interna.

Finalmente, compartieron un video donde se refirieron al tema. “Queríamos hablar un poco del revuelo que se armó”, dijo Wanda mirando a cámara. A su turno, Zaira expresó: “¿Qué? No, no puedo creer cómo hablan de vos acá“.

Luego, leyeron algunos de los comentarios que más se repitieron en redes sociales. “Wanda haciendo de las suyas capítulo mil″, “Zaira de mosquita muerta no tiene nada”, “Las Nara son lo peor que le pasó al país”, “Al final el menos tóxico era el padre”, leyeron divertidas y reaccionaron con humor.

Finalmente, explicaron el experimento social del que participaron y una marca de desinfectante. “Chicos, son muy tóxicos. Obvio que está todo bien entre nosotras. Lo que no está bien es la velocidad con la que se propaga la toxicidad en las redes sociales”, sostuvieron.

Y concluyeron: “Está bueno bajar el tiempo en pantalla y tomar con pinzas lo que lees en redes o pensarlo dos veces antes de comentar algo o convertirte en un troll. Menos mentiras, menos hate, más desinfección”.