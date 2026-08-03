Los aumentos de agosto: cuánto suben los colectivos, trenes, las tarifas, las prepagas y los colegios

El comienzo de agosto trajo nuevos incrementos en servicios esenciales. Algunos ya comenzaron a regir, como los boletos de colectivos y trenes, y otros se verán reflejados en las próximas facturas de luz, gas, agua o en las cuotas de colegios privados y prepagas.

En el transporte, desde el 1° de agosto el boleto mínimo de los colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires pasó de $820,99 a $853, una suba del 3,9%. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el incremento fue del 4,4%, llevando la tarifa mínima de $1.063,98 a $1.110.

Los trenes también ajustaron sus valores: el boleto mínimo aumentó un 10,5% y pasó de $380 a $420.

Luz, gas y agua:

La factura de agua de AySA subió un 3% para los usuarios de la Ciudad y 26 municipios del conurbano bonaerense. De esta manera, el valor promedio mensual sin impuestos para quienes cuentan con servicio de agua y cloacas quedó en $35.940,69.

Por su parte, la tarifa de gas aumentó un 2,99% a nivel nacional, mientras que la electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una suba del 1,8%.

Asimismo, las facturas de luz del AMBA también registrarán un nuevo ajuste. El ENReGE publica los cuadros tarifarios de Edenor y Edesur mensualmente en función de la evolución del IPIM y el IPC.

Según trascendió, el Gobierno mantuvo, además, las bonificaciones para los usuarios que reciben subsidios, quienes continuarán con un descuento adicional del 25% para el consumo de gas y otro beneficio del 16,59% en electricidad.

Colegios privados y prepagas:

Siguiendo con los incrementos, las cuotas de los colegios privados con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires comenzaron a actualizarse con un esquema escalonado. En agosto aumentarán un 5,5% y en septiembre sumarán otro 2,5%, lo que representa un incremento acumulado del 8,1%.

En salud, las empresas de medicina prepaga también aplicaron nuevos ajustes para este mes. Las principales subas son:

* OSDE: 1,9%.

* Avalian: 1,9%.

* Sancor Salud: 1,9%.

* Swiss Medical: 1,8%.

* Galeno: 2,1%.

Alquileres:

Los contratos de alquiler también tuvieron actualizaciones durante agosto, aunque el porcentaje depende de la fecha en la que fueron firmados.

Los acuerdos alcanzados por la antigua Ley de Alquileres se ajustan por el Índice para Contratos de Locación (ICL) y registran una suba anual del 31,52%. En tanto, los contratos firmados bajo la Ley 27.737 se actualizan con la fórmula Casa Propia, que este mes arroja un incremento cercano al 36%.

Quienes firmaron contratos luego de la derogación de esa normativa continúan sujetos a las condiciones pactadas entre las partes.

Los servicios y la inflación:

En julio, una familia promedio del AMBA sin subsidios necesitó en julio $295.826 para cubrir gastos de transporte, energía y agua, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA).

La canasta de servicios aumentó un 53% en los últimos doce meses, muy por encima de la inflación interanual estimada para ese período, que rondó el 34%.

Dentro de esa canasta, el transporte fue el rubro con mayor incremento, con una suba del 73% respecto de julio de 2025. Le siguieron la electricidad (48%), el gas natural (39%) y el agua (35%).