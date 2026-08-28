El doctor López Rosetti explicó por qué algunas personas se sienten más tristes durante el invierno

La llegada de los meses más fríos del año suele venir acompañada de una sensación generalizada de desgano, apatía o melancolía en muchas personas.



Aunque socialmente se suele responsabilizar a las bajas temperaturas por este cambio de actitud, la ciencia médica demuestra que el verdadero detonante se encuentra en el cielo, específicamente en la cantidad de radiación solar que recibimos día a día.

El reconocido médico, especialista en Clínica Médica y Cardiología, y Jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro, Dr. Daniel López Rosetti, advirtió recientemente sobre este fenómeno que impacta de forma directa en la salud mental de la población.



“Aunque no sean días nublados, son días más cortos entonces no entra sol en la retina”, aseguró el médico.



El reloj biológico y el impacto estacional:



López Rosetti manifestó que el frío no es el responsable directo del desgano invernal, sino la reducción de las horas de luz solar que altera el ritmo circadiano y el reloj biológico que regula las funciones del organismo.



Esta alteración puede desencadenar cambios hormonales, trastornos en el sueño y variaciones en el estado de ánimo.



Asimismo, el especialista advirtió que en determinados casos este cuadro puede derivar en un Trastorno Afectivo Estacional, una forma de depresión vinculada a la falta de luz natural.





Cómo hacerle frente a la problemática:



El profesional compartió a una serie de pautas concretas para combatir el desajuste biológico y la tristeza invernal generada por el Trastorno Afectivo Estacional.



Su enfoque combina fisiología, hábitos activos y reconexión social.



- Aumentar la exposición a la luz natural: Apenas nos despertamos, es fundamental abrir bien las persianas y correr las cortinas para que ingrese la mayor cantidad de luz posible al hogar, incluso durante los días completamente nublados.



- ⁠Caminatas diurnas estratégicas: Recomienda salir a caminar al aire libre durante las horas de luz. El consejo específico del médico consiste en caminar mirando hacia el lado donde se encuentra el sol (aunque esté oculto por las nubes), lo que ayuda a que las células de la retina estimulen el hipotálamo y reajusten el reloj biológico.





- ⁠Tratamiento con luminoterapia: Para los casos en los que la falta de luz natural es muy severa, destaca el uso de pantallas o lámparas de fototerapia diseñadas específicamente para emular la radiación lumínica del sol integral de forma segura.



- ⁠Mantener la actividad física: El ejercicio aeróbico regular, como la caminata, no solo activa el cuerpo, sino que ofrece amplios beneficios neurológicos y psíquicos para contrarrestar el bajón anímico.





- ⁠Sostener la agenda y los lazos sociales: Aconseja esforzarse por evitar el aislamiento invernal. Mantener activas las relaciones con amigos o familiares, respetar los horarios regulares de sueño y continuar firmemente con las rutinas cotidianas ayuda a estabilizar las hormonas y el humor.



- ⁠Modificar la postura y la respiración: Al detectar el inicio de un pensamiento negativo o un bajón de energía, sugiere aplicar una técnica corporal inmediata: enderezar la espalda, levantar la cabeza y realizar una respiración más profunda, lenta y consciente para cortar el diálogo interno negativo gracias a la conexión mente-cuerpo.