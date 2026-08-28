“No descarto ser presidente de Boca”: la revelación de Adrián Suar y su análisis del poder, la televisión y el futuro

En el marco de una entrevista, Adrián Suar analizó el vínculo entre el poder y los medios.



El actor, productor y gerente de programación de Eltrece se refirió a la dificultad de confrontar a la prensa, la importancia de la gestión por sobre el discurso y no descartó un futuro incursionando en la política o en Boca Juniors.

Asimismo, reflexionó sobre la vigencia de figuras emblemáticas como Moria Casán y Mirtha Legrand, y anticipó novedades sobre el regreso de la ficción nacional.



¿Presidente de Boca? ¿Suar a la política?



Consultado sobre la posibilidad de involucrarse activamente en la política o incluso en la conducción de Boca Juniors, Suar no rechazó de plano el escenario.



“Si yo tuviese el talento para hacer política, en un momento de mi vida me encantaría, pero no tengo ese talento”, reconoció.



Sin embargo, admitió su interés por la vida pública: “La política me encanta. Yo soy un hombre político, me encanta”.



De todas formas, Suar remarcó que la gestión requiere habilidades específicas y cuestionó la romantización de la política: “A veces hay que tener cuidado quiénes son los que van... te puede gustar la política y no saber gestionar. Y Boca no creo que sea para mí. Me encantaría por el amor que le tengo a Boca y le podría aportar”.



En ese sentido, resaltó el costo personal de ocupar cargos públicos: “La honra se te diluye. La honra que uno, el nombre, el bueno. Y eso todavía no lo estoy por entregar, porque me construí mucho para ser más o menos una persona que construya un nombre”.

La posibilidad de postularse para la presidencia del club fue motivo de humor en el estudio, pero Suar no la desestimó completamente: “No descarto en algún momento de mi vida. Si se aliñaran todos los planetas, decir ‘ahora se da’”.



Los gobiernos y los medios:



Por otro lado, Suar desmenuzó la relación de los gobiernos y figuras de poder con los medios de comunicación.



“Generalmente todos los que han intentado ir tan fuerte contra los medios, contra los periodistas, la historia dice hasta ahora, que pasarán 22 meses, 32, 29... y no se puede”, dijo.



Reconoció el malestar que puede provocar la crítica mediática en quienes ocupan roles de poder, pero defendió la preeminencia de la gestión: “Puedo entender que, en el vértice del poder, te enloquezca que hablen mal de vos. Pero a la gestión buena no le gana nadie”.



Resumió su postura con una frase contundente: “Hecho mata opinión”.



”Yo, Narciso”:



La comedia romántica dirigida y protagonizada por Adrián Suar junto a Natalia Oreiro se consolidó firmemente como el fenómeno cinematográfico argentino de 2026.



Tras un debut arrollador que rozó los 240.000 espectadores en su primera semana en cartelera, el largometraje alcanzó un acumulado de 340.422 entradas vendidas según los últimos informes de taquilla recopilados por Ultracine.





La producción nacional logró retener con comodidad el segundo puesto de la taquilla general en su segunda semana, dándole pelea directa a tanques internacionales de Hollywood como Spider-Man: Un nuevo día.



Con estos números, superó el récord anual que mantenía La virgen de la tosquera para convertirse de manera oficial en la película argentina más vista del año.



La historia pone bajo la lupa la obsesión por la estética, el ego moderno y los vínculos afectivos contemporáneos.



Dentro del elenco participan Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Eleonora Wexler y Moria Casán.